Élections régionales 2021: le RN en tête au premier tour dans la région PACA, selon un sondage

L'élu du RN serait toutefois donné perdant à 37% au second tour face aux 40% du président sortant Renaud Muselier dans le cas d'une triangulaire avec la gauche (23%), dans cette région où certains plaident régulièrement pour une "union des droites".

Au premier tour, aucune liste de gauche ne dépasserait la barre des 10% nécessaire pour se maintenir au second si elles partaient en ordre dispersé, et une liste LREM conduite par la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal totaliserait 13% des suffrages. Le RN totaliserait 30% des voix et LR 26%.

En cas d'alliances à gauche au premier tour, une liste PS-PCF-LFI recueillerait 13% des suffrages et une liste d'union écologiste 11%. Dans ce cas le RN totaliserait 31% des voix, et LR 27%, selon ce sondage.

Ce sondage est publié le jour où le projet de loi reportant de mars à juin les régionales a été présenté en Conseil des ministres.

Ce sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de 905 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas et comporte une marge d'erreur de 1,4%. Les entretiens ont été réalisés par questionnaire en ligne du 3 au 9 décembre.