Elections nationales: on vous présente 4 candidats de Nouvelles Idées pour Monaco

"Je me bats pour l’inclusion des handicaps"

Il a en même temps du recul et de l’engagement. Et cette vision du monde si particulière tient peut-être à son profil de chercheur en sciences politiques et à son handicap : Jean L’Herbon de Lussats est aveugle depuis 1993.

Il a 70 ans, quatre enfants, deux petits-enfants, et une longue carrière dans l’audiovisuel. Celui qui a participé à la création de Canal+, entre au Festival de télévision de Monte-Carlo en 1984, et fonde IMAGINA et le Prix du Public. Il rejoint le service de la propriété intellectuelle au Ministère d’État en 1991.

Parallèlement, il est très actif dans la vie associative, notamment l’AMADARCHE depuis 2014, qui vient en aide aux personnes souffrant de maladies mentales.

Il a également rejoint le mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) en 1990, puis l’a lancé à Monaco en 2004.

De 2012 à 2018, il a été membre du Bureau national et a présidé la région PACCAM (PACA+MC+Corse).

Pourquoi NIM ?

"Je connais Daniel Boeri depuis très longtemps. C’est un homme d’analyse et de réflexion."

Ses convictions

Jean L’Herbon de Lussats explique combien il est difficile de participer pleinement à la vie de la cité dès lors qu’un handicap vous empêche d’être "comme tout le monde".

"Je me bats pour l’inclusion des handicaps. C’est mon cheval de bataille."