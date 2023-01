Elections nationales: la liste de Daniel Boeri "Nouvelles Idées pour Monaco" se lance dans la course pour faire barrage à "L'Union" de Brigitte Boccone-Pagès

Les noms des dix hommes et trois femmes composant la liste NIM ont été dévoilés. Il s’agit d’Eric Battaglia, Daniel Boeri, Ana Crovetto, Gaylord Crovetto, Pierre Dick, Marc Giacone, Jean-Charles Grassi, Sébastien Lambla, Jean L’Herbon de Lussats, Hanny Leuenberger, Jean-Michel Rapaire, Juliette Rapaire et Jean-Charles Tonelli.

"Nous voulons proposer aux Monégasques une liberté de choix, explique d’emblée Daniel Boeri qui ne désespère pas de parvenir à constituer une liste entière d’ici les cinq prochains jours "même si c’est un peu compliqué". Car parvenir à rassembler treize Monégasques, nombre minimum qu’impose la loi électorale, "a été un chemin difficile. J’ai découvert que nous étions en 1929: ici, c’est Tintin chez les Soviets. Il y a une peur et des pressions énormes pour rejoindre la liste."

Ça y est! Ils sont treize: le nombre minimum pour constituer une liste aux élections nationales. Et ils espèrent être peut-être davantage d’ici la fin de la semaine, date limite de dépôt des candidatures en mairie en vue de l’échéance du 5 février prochain.

Culture et qualité de vie

Ce lundi, au Cercle des échecs, neuf candidats ont organisé une conférence de presse pour présenter les grands axes de leurs idées. Des Monégasques qui ont insisté sur l’importance de la vie culturelle et la qualité de vie.

Car s’ils conviennent que Monaco se porte bien, que l’économie du pays a montré sa solidité durant la crise sanitaire de la covid, "on ne peut se permettre de "maintenir", "conserver", "préserver", note Daniel Boeri, qui craint "l’anesthésie". Or, "il faut innover, inspirer, anticiper, encourager, motiver. Dans ce monde en mutation, nous ne pouvons pas faire du sur-place. Il faut préparer aujourd’hui le Monaco pour les jeunes qui ont dix ans aujourd’hui." Et NIM convient que "ce n’est pas une feuille de route facile": "les mutations du monde transforment tous nos savoir-faire, si bénéfiques sont-ils aujourd’hui."

Le dossier sur les accords de négociations avec l’Union européenne inquiète également les candidats qui s’interrogent sur les incidences fiscales pour Monaco qui, en 2021, a importé 1,787 milliard d’euros et exporté 1,153 milliard.

Les candidats veulent brandir de nouvelles idées pour faire face aux nouveaux défis du monde: "climat, technologie, nouveaux concurrents et les questions sociétales."

Et si le programme de NIM n’est pas encore imprimé, plusieurs idées ont été lancées ce lundi matin par les candidats présents.