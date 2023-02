Elections nationales ce dimanche: la liste "Nouvelles idées pour Monaco" vise l’alternative

Trois idées fortes

• Agir pour une urbanisation raisonnée et réfléchie

"Notre patrimoine est coulé dans le béton et la mandature qui s’achève a privilégié les enjeux économiques au bien-être, à la santé et à l’environnement", tance Jean-Michel Rapaire, décrivant une qualité de vie "dégradée" en Principauté, où "respirer l’air pur n’est plus qu’un vague souvenir".

Pour lui, une idée s’impose: celle d’une proposition de loi pour une urbanisation "raisonnée et réfléchie", en garantissant notamment dans les nouvelles constructions, un quota de logements pour les nationaux et enfants du pays. "Il y a zéro logement pour les nationaux sur le projet Mareterra et ceux qui habitent en face, et qui avaient avant une vue imprenable sur la mer, ont aujourd’hui vue sur un mur", conclut le candidat, envisageant aussi une législation pour indemniser les propriétaires dont le bien immobilier est déprécié par les constructions nouvelles qui obstruent leur vue.

• Un "budget vert" pour mesurer l’impact du pays sur le climat

En matière environnementale, Jean-Charles Tonelli imagine "prendre des mesures fortes et urgentes": valoriser les déchets végétaux avec des composteurs; instaurer une meilleure gestion de l’eau dans les constructions neuves en recyclant l’eau des salles de bains et des cuisines pour alimenter les chasses; récupérer l’eau traitée de la station d’épuration pour laver les rues; "rendre la ville aux arbres, aux piétons, aux vélos, aux transports en commun pour des comportements plus éco-responsables".

Et Jean-Charles Tonelli plaide aussi l’instauration d’un budget vert dans les finances de l’état. Un outil pour identifier à chaque dépense budgétaire si elle est favorable ou défavorable pour l’environnement. "Les Monégasques pourront enfin mesurer l’impact réel de l’ensemble des actions de la Principauté sur le climat et la biodiversité."

• Des droits plus égalitaires pour les femmes

À Juliette Rapaire, la benjamine de la liste, de porter d’importantes questions sociétales pour "toucher du bout des doigts l’égalité entre les femmes et les hommes". Imaginant: un congé parentalité mutualisé et flexible pour les deux parents, un travail pédagogique dans les entreprises pour combattre les inégalités salariales selon les sexes, une maison de vie pour les personnes en détresse face à des violences morales et physiques.

La candidate a courageusement fait sien sur cette campagne, le combat de légaliser la pratique des interruptions volontaires de grossesse dans le pays. "Nous ne sommes ni un état rétrograde, ni un pays nataliste, nous nous devons de continuer à être progressiste en ce qui concerne les droits humains. La route est longue mais les femmes doivent obtenir le pouvoir de s’émanciper. La pratique de l’avortement n’est ni légalisée, ni remboursée, et condamne les praticiens en Principauté. Comment pouvons nous prétendre prôner une société aux modèles égalitaires? Pouvons-nous encore fermer les yeux sur l’accès de cette pratique importante dans notre pays? Les évolutions sociétales vont de pair avec les avancées ecclésiastiques. Il faut trouver des solutions qui respectent la vie de la mère, de l’enfant et des personnes concernées."