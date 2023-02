Elections nationales ce dimanche: ce que les candidats de l'Union veulent pour Monaco

Trois idées fortes

• Création d’une agence immobilière domaniale

Franck Lobono s’est réjoui du travail accompli alors qu’il était président de la commission Logement: "Oui nous avons réussi le pari lancé il y a 5 ans! Oui nous avons réussi à construire plus de 600 logements! Ce soir, nous pouvons dire que la question de la quantité des appartements domaniaux est bientôt réglée."

Mais les candidats veulent aller plus loin et réclament une gestion du parc dédié aux Monégasques "moins bureaucratique". Nicolas Croési explique: "Voilà l'esprit de l'agence domaniale que nous voulons créer. Laisser des appartements vides pendant des mois alors que des familles sont dans l'attente, organiser des commissions d'attribution tous les six mois ou tous les ans… Cela doit changer. Nous voulons que des appartements soient attribués tout au long de l'année, chaque mois par exemple, pour mieux répondre à vos besoins, en temps réel. (...) Nous voulons aussi supprimer les pénalités lors d'un premier refus, car il est tout à fait légitime que vous décidiez si oui ou non vous vous sentez bien dans votre futur appartement."

• Pas d’Europe en dehors de lignes rouges

Les candidats sont clairs et nets. "Si on signe un accord, c’est que nous y avons intérêt, et qu’on en comprend toutes les conséquences. Pour commencer, il faut déjà que les négociateurs européens assimilent ce qu’est notre pays, notre population monégasque, et pourquoi notre modèle fonctionne si bien. Après, on discute." Régis Bergonzi est sans compromis sur un éventuel accord avec l’Union européenne.

Mikael Palmaro insiste: "L’Union Européenne doit l’entendre: nous ne transigerons pas sur nos spécificités monégasques, sur ce que nous sommes! (...) Vous pouvez compter sur nous tous, pour ne pas ratifier un accord qui ne les respectera pas!"

La leader Brigitte Boccone-Pagès d’insister en fin de meeting: "Oui, nous devrons être forts pour faire entendre notre voix dans le cadre de la négociation d’un éventuel accord d’association avec l’Union Européenne. Et le Conseil national défendra pied à pied chacune des lignes rouges régulièrement rappelées par le Prince."

• Un plan de mobilité efficace et durable

Morgane Jade Aureglia plaide pour "un plan de mobilité efficace et durable", "depuis le pas de votre porte, en passant par votre lieu de travail, jusqu’à la gestion des flux à l’échelle régionale." Et de poursuivre: "Nous souhaitons voir des solutions pérennes pour limiter l’entrée des véhicules en Principauté avec la mise en place de moyens de transport rapides pour venir chez nous. Nous souhaitons également un plan de végétalisation de la ville avec des parcours piétons et cyclables attractifs et cohérents."

Face aux enjeux climatiques, "l’Union demande la création d’une structure transversale de type Délégation Interministérielle [pour] atteindre les objectifs de neutralité carbone souhaités par notre Souverain."

Jean-Louis Grinda, président de la commission Environnement entre 2013 et 2018, rappelle "les batailles homériques que nous avons connues pour que notre pays puisse bénéficier d’une usine de retraitement des déchets correcte et non pas ce que l’on voulait nous refourguer il y a dix ans. Comme quoi il ne faut jamais lâcher le morceau. C’est valable dans tous les domaines et vous pouvez faire confiance aux 24 élus de L’Union: nous ne lâcherons jamais le morceau."