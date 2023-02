Elections nationales à Monaco: les deux têtes de liste confient leur état d'esprit à l'ouverture des bureaux de vote

Peu avant 8 heures ce dimanche, ils étaient déjà une vingtaine d'électeurs monégasques à patienter devant les portes de l'espace Léo-Ferré. Prêts à effectuer leur devoir civique pour cette élection nationale opposant les listes de l'Union nationale monégasque de Brigitte Boccone-Pagès et Nouvelles idées pour Monaco de Daniel Boeri.

Les candidats étaient nombreux à accueillir ces Monégasques très matinaux.

Avant d'amorcer cette journée électorale marathon, les deux têtes de liste ont dévoilé leur état d'esprit.

Brigitte Boccone-Pagès, tête de liste de l'Union nationale monégasque Photo Jean-François Ottonello.

Brigitte Boccone-Pagès : "Je suis confiante sur l'issue du scrutin"

Brigitte Boccone-Pagès : "Je suis ravie d'être là et de voir de nombreux Monégasques à l'ouverture dès 8 heures du matin. Toutes les énergies positives vont accompagner notre liste. Je suis confiante sur l'issue du scrutin. Notre équipe est soudée, rassemblée et de tous âges. Nous avons fait une belle campagne, digne avec des valeurs, avec des thèmes bien déterminés et cinq réunions. Notre programme politique est formidable."

Daniel Boeri, tête de liste de Nouvelles Idées pour Monaco Photo Cyril Dodergny.

Daniel Boeri : "A eux de choisir!"

Daniel Boeri : "C'est la dernière ligne droite après tout le travail effectué pendant cette campagne. La parole est désormais aux électeurs. A eux de choisir! Avec nos moyens et seulement quatorze candidats, c'était une campagne plus difficile qu'avec 24 colistiers. Je pense qu'on a écouté et entendu les Monégasques. Cette deuxième liste était essentielle pour la vie démocratique."

Les 7.596 électeurs référencés sur les listes électorales ont jusqu'à 19 heures et la fermeture du bureau de vote pour glisser leur bulletin dans l'urne.