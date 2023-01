Elections nationales à Monaco: Les 9 idées de "l’Union" pour une Principauté durable

Engagée dans une campagne pour les élections nationales moins animée que par le passé - en attendant le lancement imminent et officiel de la liste adverse "Nouvelles Idées pour Monaco", la liste "L’Union" déroule sereinement ses réunions auprès des Monégasques attirés par la chose politique.

Après avoir abordé les thèmes du modèle social, de la jeunesse, de l’économie puis du logement, les candidats ont, ce mardi soir au Monte-Carlo Bay, esquissé leur vision d’une Principauté durable pour les générations futures, à l’heure du dérèglement climatique. "Il est urgent de repenser l’ensemble des politiques publiques de la Principauté pour être à la hauteur de ces défis, dans les pas de notre Prince, a introduit Brigitte Boccone-Pagès, tête de liste et présidente du Conseil national, devant une cinquantaine de personnes, candidats inclus. Il est temps de faire de notre Principauté, comme il nous l’a indiqué au jour de son avènement, un pays modèle et un modèle de pays."

Une approche que la liste veut "positive et curative, et non punitive". À la tribune, guidés par le directeur de campagne Stéphan Machère-Doherty, six candidats ont dévoilé les extraits de leur programme, après avoir dressé un tableau guère reluisant de la qualité de vie dans le pays. Embouteillages, chantiers bruyants et en nombre, incivilités… Des doléances exprimées à maintes reprises au cœur de l’hémicycle du Conseil national par les candidats sortants durant la mandature écoulée.

Focus sur 9 propositions - un choix non exhaustif - pour remédier à cela. Des idées pour certaines déjà portées ou explorées par le gouvernement princier.

1. Une structure dédiée et transversale

"On a les moyens humains, techniques et financiers. Ce qu’il manque, c’est une approche globale et une transversalité entre les Départements sur le sujet", explique Karen Aliprendi. À l’image de ce qui a été instauré pour la transition numérique, avec la nomination de Frédéric Genta comme délégué interministériel, l’Union plaide pour la mise en place d’une structure similaire, dotée de pouvoirs étendus et d’un plan à court, moyen et long terme. Que ce soit sur le terrain de la mobilité, des chantiers, de la transition énergétique ou de l’aménagement urbain.

2. Interdire les scooters de livraison thermiques

Guillaume Rose, agacé par les récurrentes pétarades nocturnes, et l’Union, souhaitent interdire les scooters thermiques pour la livraison de repas. "Il faut imposer aux sociétés que leur flotte soit électrique et leur donner un ou deux ans pour se mettre en conformité."

3. Engager le plan du "dernier kilomètre"

Pour éviter, en bout de chaîne du transport de colis, le déversement massif de véhicules de livraison en Principauté, l’Union milite pour que soient noués des accords avec les grands acteurs logistiques, à l’instar d’UPS ou FEDEX. "Cela enlèverait de la circulation, du bruit, de la pollution, des emplacements de livraison. Le Conseil national doit être alerte sur le sujet", soutient Morgane-Jade Aureglia.

4. La gratuité de tous les transports intra-muros

Dans la droite lignée du précédent Conseil national, fervent défenseur de la gratuité des bus, la liste l’Union propose "que tous les transports intra-muros soient gratuits, non pour une période de test, mais définitivement." Allusion non feinte à la décision gouvernementale de stopper, le 3 janvier, l’expérimentation des bus gratuits.

5. Limiter la vitesse à 30 km/h et créer des routes… silencieuses

Témoin direct de l’accident mortel survenu le week-end dernier dans le tunnel IM2S, le Dr Philippe Brunner a proposé une mesure radicale qui ne figure pas dans le programme : limiter la circulation "à 30 km/h dans toute la Principauté". "Peut-être pas sur tous les axes", tempère le directeur de campagne.

Roland Mouflard, lui, invite à s’inspirer du modèle routier tokyoïte: "Le revêtement des routes est pensé pour absorber le bruit des véhicules et, au contraire, ne pas absorber la chaleur. Pourquoi ne pas l’utiliser?"

6. Viser l’autosuffisance énergétique

A moyen terme, pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, la liste l’Union prône "l’autosuffisance énergétique" et livre quelques propositions: multiplier les pompes à chaleur, les raccordements à la boucle thalasothermique, les surfaces solaires mais aussi les fermes photovoltaïques "en achetant du foncier en dehors de notre territoire, dans le droit fil de l’action de la SMEG", note Guillaume Rose.

Mathilde Le Clerc embraye: "On envisage de pousser le gouvernement à explorer sérieusement le potentiel de fermes d’éoliennes ou d’installations houlomotrices, au large, dans nos eaux territoriales".

7. Améliorer l’efficacité énergétique du bâti

Nicolas Croesi réclame la poursuite des mesures d’accompagnement pour la transformation du bâti existant et le renforcement du cadre réglementaire pour les nouvelles constructions. "L’idée est d’isoler d’un point de vue thermique mais aussi acoustique."

8. Le tri sélectif dans les nouveaux immeubles

Autre proposition défendue par celui qui est élu communal depuis quatre mandats: "Systématiser, dès la conception, le tri des déchets dans les immeubles, que ce soit dans les parties privées et communes."

9. Repenser la ville de demain

Si elle est élue par les Monégasques, la liste l’Union entend pousser l’exécutif pour que la cité-état soit valoriser de manière durable, en adoptant "une planification urbaine globale », en végétalisant quelques lieux et axes « pour des raisons énergétiques, climatiques, esthétiques et sociales, selon des parcours emblématiques", revoir les cheminements piétons, qui, selon Morgane-Jade Aureglia, relèvent du "parcours du combattant, notamment pour les poussettes et les personnes handicapées".