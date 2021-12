Elections municipales annulées à Carros: Yannick Bernard "se réjouit", Charles Scibetta "attend un débat"

La décision était attendue, même si aucune date précise n’avait filtré. Réuni le lundi 20 décembre, le conseil d’État devait confirmer (ou non) l’annulation des élections municipales de Carros. C’est désormais chose faite: Yannick Bernard et Charles Scibetta vont devoir repartir en campagne. Ce vendredi 31 décembre, le maire en place a réagi par le biais d’un communiqué, précisant toutefois sa position par téléphone. "J’ai appris la nouvelle par mes conseils, hier (jeudi 30 décembre) en fin de journée, indique le premier magistrat, élu à la tête de la commune en 2020. Ce n’est absolument pas une surprise, on s’y attendait. Je savais qu’on allait avoir un recours, on est à la fin de cet épisode."

"Je reçois des messages d’encouragements" assure Yannick Bernard

L’édile ne prononce jamais le nom de Charles Scibetta, optant pour "mon prédécesseur" au moment de s’exprimer sur la décision de l’instance. "Mon souci, c’est d’assurer la continuité du service public, que ça ne touche pas les Carrossois, étaye-t-il. [...] La préfecture fixera ensuite un calendrier électoral. La décision qui est prise se base exclusivement sur Le Ficanas, dont nous sommes totalement étrangers. Si je suis confiant? Oui, avec toute l’humilité nécessaire. La confiance ne se décrète pas, elle se ressent. Je reçois depuis plusieurs semaines énormément de messages d’encouragements. Dans une dizaine de jours je serai candidat, à ce moment-là on verra si la confiance sera vraiment là ou non. Je me réjouis de pouvoir repasser devant les urnes et d’être légitimé par les Carrossois."

"La justice a gagné", selon Charles Scibetta

Maire sortant aujourd’hui élu d’opposition, Charles Scibetta semble surpris par le timing de l’annonce. Pas par la décision. "On l’attendait avec impatience, confie-t-il au bout du fil. C’est pour nous une grande satisfaction, la justice a gagné. [...] Une justice qui reconnaît que de graves irrégularités ont été commises."

Volontariste, l’ancien maire donne rendez-vous à Yannick Bernard dans les semaines à venir. "J’attends avec impatience un débat, d’homme à homme. Qu’on puisse s’expliquer, les yeux dans les yeux et non pas les yeux figés dans un prompteur. On abordera tous les sujets. À armes égales et dans la loyauté, pour respecter la démocratie. Après, que le meilleur gagne… ça n’a pas été le cas dans le passé!"