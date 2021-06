Elections départementales: une 36e année de règne pour Bernard Asso dans le canton Nice-2

Les déclarations

Bernard Asso, divers droite: "Ces résultats me confortent dans ma position du premier tour. Il y a même eu un peu plus de participation. On note une vraie volonté de soutenir le candidat républicain. Avec Françoise Monier, nous allons maintenant nous atteler à travailler pour le bien-être des habitants. Nous avons plusieurs impératifs: soutenir les forces de l’ordre dans leur mission de sécurisation, rester attentifs à ce qui a été mis en avant pendant la crise sanitaire et faire le choix de la transition écologique. Mais, surtout, ne jamais oublier que les conseillers départementaux sont des élus de proximité. Mon septième mandat prouve que la longévité peut être acquise par la confiance, surtout dans une configuration de suffrage universel direct. Les électeurs votent pour deux personnes, et non pour une liste. C’est bien nous qui sommes élus. "

Valérie Delpech (RN): "Nous n’avons pas pu recueillir la réaction de la candidate."