Elections départementales: le duo LR-UDI s'impose largement dans le canton de Beausoleil

Les réactions des candidats du canton de Beausoleil

Xavier Beck-Sabrina Ferrand, LR-UDI: "Les électeurs du canton ont fait le choix fort de conforter les valeurs républicaines et le travail d’élus de terrain. Une plus grande participation, et notre score sans appel dans chaque commune le démontrent. Nous remercions les électeurs qui ont renouvelé leur confiance, et ils savent pouvoir compter sur nous, demain comme hier."

Sandrine Manfredi-Cavallère et Mickaël Rosellini, RN-La Droite Populaire: "Cette campagne aura été différente des précédents scrutins : une grave crise sanitaire et économique, un taux d’abstention record, un rejet des partis traditionnels et un désintéressement grandissant du fait politique. Je me réjouis du score obtenu sur l’ensemble du canton et plus particulièrement à Beausoleil. Nous consolidons notre électorat et nous incarnons désormais la première force d’opposition, présente et agissante sur l’ensemble de notre canton."