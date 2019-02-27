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      Elections communales : "Une drôle de campagne mais un enjeu d'importance", selon le maire sortant de Monaco, Georges Marsan

      PAR Joëlle Deviras (jdeviras@monacomatin.com) Mis à jour le 27/02/2019 à 10:48 Publié le 27/02/2019 à 08:56
      Mis à jour le 27/02/2019 à 10:48 Publié le 27/02/2019 à 08:56
      Georges Marsan : «Il s’agit de faire en sorte que nous puissions compter sur un taux de participation significatif.»

      Georges Marsan : «Il s’agit de faire en sorte que nous puissions compter sur un taux de participation significatif.» Photo Sébastien Botella

      Elections communales : "Une drôle de campagne mais un enjeu d'importance", selon le maire sortant de Monaco, Georges Marsan

      Par Joëlle Deviras (jdeviras@monacomatin.com) Le 27/02 à 08h56 MàJ 27/02 à 10h48

      Avant la grande et unique soirée électorale prévue le 14 mars prochain, le maire sortant veut mobiliser les Monégasques pour se rendre aux urnes le dimanche 17 mars

      Avec ou sans liste opposante, Georges Marsan remportera de toute évidence les élections communales. Oui mais avec quel taux de participation? En 2015, sa liste, l’Évolution communale, obtenait 58% des voix.

      L’idée est clairement annoncée: malgré l’enjeu politique inexistant, la liste de Georges Marsan doit rassembler les électeurs, non seulement pour éviter le second tour, mais d’abord et avant tout pour asseoir une pleine et entière légitimité au regard de tous.

      Atteindra-t-il 1.833 voix au premier tour?

      "Cette campagne peut ressembler à une “drôle de campagne” et pourtant l’enjeu est d’importance. Il s’agit de faire en sorte que nous puissions compter sur un taux de participation significatif. (...) Notre bilan est très bon et nous avons bien travaillé. Les Monégasques veulent que nous puissions continuer mais le paradoxe c’est que nous avons besoin qu’ils se mobilisent pour nous en donner les moyens. La participation aux élections est en baisse constante."

      Le maire en appelle donc aux journalistes pour être le "relais démocratique" et "favoriser une mobilisation qui soit en phase avec l’enjeu que représente la…

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