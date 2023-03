Elections communales: les 6 projets du maire sortant Georges Marsan pour Monaco

Appelée aux urnes le 19 mars prochain pour renouveler le conseil communal, la population monégasque n’aura le choix dans l’isoloir que d’une seule liste. Celle de L’Évolution monégasque, conduite par le maire sortant Georges Marsan et quatorze colistiers dont les deux tiers, élus sortants, rempilent pour un nouveau mandat. Autour des domaines de compétences de la mairie, les candidats avancent un programme qu’ils estiment "ambitieux et structurant".

Tour d’horizon des points forts.

Des crèches supplémentaires

"Au cours de notre mandat qui s’achève, nous avons augmenté le nombre de places en crèche de 15 % soit 420 places à temps plein. Et nous voulons continuer à maintenir le développement de crèches au plus près des immeubles domaniaux", soutient le maire qui explique que le gouvernement princier a entendu ces doléances. Après les 50 berceaux fraîchement inaugurés à Testimonio, ce sont 30 places au Palais Honoria, 35 à la Villa Ida et 50 au Bel Air qui arriveront dans les prochaines années. "Cela représente un effort car nous finançons le fonctionnement de tous ces établissements. À Testimonio par exemple, la nouvelle crèche représente dix-huit postes supplémentaires, mais cet effort nous le faisons pour le quotidien de la population monégasque".

Dans ce même esprit, le miniclub au Larvotto doit rouvrir à l’été 2023.

Bien être des aînés

C’est une prérogative forte des élus communaux, celle d’encadrer des actions pour les seniors, "et notre programme répond à la recherche permanente de sécurité, bien être, confort et gaieté pour nos aînés" assure Camille Svara. Dans la prochaine mandature, il est envisagé, pour les personnes les plus dépendantes, de proposer un nouveau service de ronde de nuit.

"L’ouverture de l’espace Lamartine dans les prochaines semaines sera également un lieu intergénérationnel où les adhérents du Club Le temps de vivre auront leurs animations et les résidents dès l’âge de 16 ans pourront aussi profiter des installations. Ce qui promet de beaux échanges".

Évolution du marché de la Condamine

"Pour le mandat à venir nous souhaitons organiser des marchés itinérants dans tous les quartiers pour que les résidents et travailleurs puissent trouver des produits de bonne qualité à proximité de l’endroit où ils sont", détaille Marjorie Crovetto. En parallèle, l’équipe communale entend faire évoluer le marché de la Condamine dont elle a la charge "pour qu’il reste attractif et convivial" pointe l’élue.

Dans le viseur: la restructuration tardant à venir mais planifiée du centre commercial de Fontvieille. "Ce sera une nouvelle grande offre commerciale à proximité", souligne le maire "et même si le marché de la Condamine fonctionne très bien il doit évoluer en fonctionnement et structurellement".

Georges Marsan plaide depuis longtemps pour l’instauration d’une liaison entre le marché de la Condamine et le centre commercial de Fontvieille, "mais aussi pour la création d’un parking supplémentaire sous le rond-point de la place d’Armes devenu fondamental tant le quartier est dynamique".

Lutter contre la rupture numérique

Ateliers pour les seniors, médiateur au sein des équipes, référent au secrétariat général, les candidats entendent faire de leur mandat à venir, celui de la lutte contre la rupture numérique dans un monde de plus en plus virtuel.

Un pôle culturel

"C’est l’Arlésienne depuis plus de vingt ans, dans moins de deux ans, cette fois, nous pourrons ouvrir la médiathèque" se réjouit Camille Svara. Le bâtiment voisin de l’Hélios sur l’îlot Pasteur est déjà bien sorti de terre. Il regroupera à l’horizon 2025 les différentes structures de la médiathèque dans un même lieu. "Ce sera un établissement avec des espaces précis pour chaque âge et des espaces de rencontres pour tous les âges" continue l’élue.

Tout à côté, une maison des répétitions doit ouvrir aussi en 2025 pour accueillir les amateurs qui pratiquent la danse, la musique et le théâtre.

Le quartier sera complété, dans ses souterrains par le nouvel espace Léo-Ferré. "Le gouvernement mettra à notre disposition un bel outil, sous la forme d’une salle modulable allant de 1.200 à 1.900 places" souligne le maire. "Nous allons pouvoir étendre l’offre des spectacles mais aussi accueillir des colloques, des réceptions. L’espace sera complémentaire aux grands ensembles d’animations en Principauté".

Nouvelles animations

La sortie de la pandémie en 2022 a permis le retour des grandes effusions populaires sur les quais du port Hercule que représentent la foire d’attractions et le village de Noël. "Nous avons battu des records avec la foire et ses 700.000 visiteurs, ce qui est en fait le premier événement de fréquentation à Monaco, devant le Grand Prix" souligne le maire. Qui envisage dès cet été, d’installer pendant un mois sur les quais un village qui mettra à l’honneur l’artisanat des anciens fiefs des Grimaldi de France et d’Italie.

Onze élus sortants et quatre nouvelles têtes composent la liste qui se présente pour un mandat de quatre ans. Photo Cyril Dodergny.

Qui sont les quinze candidats de la liste ? Georges Marsan, pharmacien, 65 ans, maire sortant Axelle Amalberti-Verdino, agent général de la SACEM, 42 ans, conseillère communale depuis 2015 Karyn Ardisson Salopek, retraitée de la Fonction publique, 60 ans, conseillère communale depuis 2015 Chloé Boscagli Leclercq, cadre SBM, 36 ans, conseillère communale depuis 2015 André J. Campana, retraité de la Fonction publique, 76 ans, conseiller communal depuis 1991 Marjorie Crovetto, associée-gérante d’une agence immobilière, 47 ans, conseillère communale depuis 2007 Jean-Marc Deoriti-Castellini, retraité de la Fonction publique, 66 ans, conseiller communal depuis 2003 Georges Gambarini, chargé de mission à la direction des Services numériques, 36 ans, nouveau candidat François Lallemand, architecte, 44 ans, conseiller communal depuis 2011 Nada Lorenzi, chargée de mission au département des Affaires sociales et de la Santé, 49 ans, nouvelle candidate Charles Maricic, ingénieur à la retraite, 66 ans, conseiller communal depuis 2007 Jacques Pastor, retraité de la Fonction publique, 67 ans, conseiller communal depuis 2011 Jean-Luc Puyo, directeur de l’Aménagement urbain, 60 ans, nouveau candidat Camille Svara, retraitée de la Fonction publique, 66 ans, conseillère communale depuis 2003 Nathalie Vaccarezza, retraitée de la Fonction publique, 61 ans, nouvelle candidate