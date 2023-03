Elections communales, ce dimanche à Monaco : la liste "L’Évolution communale" veut séduire pour peser

Même en l’absence de rivaux politiques dans la course aux élections communales, Georges Marsan et ses colistiers, renouvelés pour un tiers, ont déployé la même énergie à dresser un bilan flatteur de la mandature écoulée. Ce mercredi soir sur la scène de l’Auditorium Rainier-III, les candidats de l’Évolution communale ont égrené tour à tour, dans une mise en scène sobre où l’unité transpirait, les projets d’hier. Et, bien sûr, des quatre prochaines années si les Monégasques leur réitèrent leur confiance.

« Depuis plus de 30 ans, l’Évolution se fait en permanence, sans révolution, mais sans relâche, a introduit le maire sortant, en lice pour un sixième mandat. Les projets seront de proximité, permettront à tous de se retrouver, protégeront les plus fragiles, rassembleront les générations. »

Cinq dossiers phares, donc, connaîtront leur dénouement : l’Espace Lamartine, livré cet été ; la nouvelle médiathèque et le nouvel espace Léo-Ferré érigés sur l’îlot Pasteur ; la réouverture du Jardin exotique en 2025, fermé depuis 2020 pour travaux ; et la nouvelle restructuration du marché de la Condamine.

« Une institution vraiment à part »

Au fil des prises de parole, plusieurs candidats ont rappelé le rôle fondamental et le caractère de proximité de cette institution à l’existence pluriséculaire. La mairie de Monaco accompagne toutes les étapes de la vie des Monégasques et résidents, des balbutiements de celle-ci jusqu’aux ultimes années. « C’est une institution vraiment à part, elle n’a peut-être pas de prérogative régalienne mais elle a paradoxalement l’essentiel », clame Georges Gambarini, citant son défunt grand-père, Georges Grinda, fin connaisseur des institutions de la cité-Etat.

Une « belle » et « vieille » Dame que les 15 candidats veulent rendre encore plus forte, plus autonome, notamment sur la question du financement des projets. « Nous voulons des ressources conséquentes pour la commune, des ressources dans l’immobilier, soutient François Lallemand, désireux de créer un pôle destiné à valoriser le domaine communal. La mairie n’a pas l’ambition de devenir promoteur, mais il ne faut plus s’interdire de valoriser au mieux les m² de la commune. Nous souhaitons être autonomes sur nos projets et nos campagnes d’entretiens lourds d’un patrimoine vieillissant, et ne pas toujours dépendre du soutien financier du gouvernement. »

L’inconnu du taux de participation

En attendant, un défi à (très) court terme attend cette liste : obtenir une réelle légitimité dans les urnes. Car si aucun doute ne plane sur l’issue du scrutin, l’inconnue demeure le taux de participation et la mobilisation des 7 605 électeurs appelés à voter. En 2019, la participation avait atteint un taux inquiétant de 46,49 % - 3 409 votants sur 7 332 inscrits - et Georges Marsan avait terminé en bas de liste avec 2 723 voix, 255 voix derrière la plus plébiscitée, Chloé Boscagli-Leclercq. D’où le cri du cœur répété à l’envi par les 15 candidats aux 250 à 300 personnes présentes ce mercredi : allez voter et motivez votre entourage. « C’est en votant massivement pour notre liste que vous nous donnerez tout le poids nécessaire pour peser dans le débat », affirme Marjorie Crovetto. Réponse ce dimanche soir.