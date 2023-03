Elections communales à Monaco: revivez la journée électorale aux quatre coins de la Principauté

7h55

Devant l’espace Léo-Ferré, une dizaine de personnes patiente. Des retraités essentiellement et, parmi eux, Annie qui attend depuis 7h30 pensant que le bureau ouvre à cette heure. Autour, le dispositif de sécurité est en place.

8h00

Les portes du bureau de vote s’ouvrent. Les premiers votants s’engouffrent. Ils sont accueillis par le maire sortant Georges Marsan et certains de ses colistiers, dont les quatre nouveaux de sa liste. Annie est la première à voter.

À 8h30, Georges Marsan vote. Photo A.-S.C..

8h30

Après avoir glissé dans l’urne l’enveloppe pour sa maman et pour une amie, Georges Marsan a voté. Quelques minutes avant lui, Axelle Amalberti-Verdino, adjointe en charge du développement des ressources financières.

10 heures

Par groupe, avec des visages rajeunis, les Monégasques viennent en famille, enfants dans les bras. Les fauteuils installés à la sortie du bureau de vote, à proximité du poste de secours de la Croix-Rouge, font office de salon. Comme à la maison, on s’assoit, on discute et on prend des nouvelles des uns et des autres.

12 heures

Une partie de l’équipe de secouristes a été relevée. Valérie, la standardiste à l’espace Léo-Ferré, a reçu cinq appels pour des électeurs qui rencontraient un souci avec leur carte d’identité. Les employés communaux prennent leur pause au premier étage. Les élus sortants se relaient également.

13h

Le coup d’envoi d’Ajaccio - AS Monaco est donné au stade François-Coty.

13h30

Le premier taux de participation tombe. La mairie annonce un 24,09%, ce qui veut dire que 1.832 Monégasques (sur 7.605 inscrits) ont d’ores et déjà accompli leur devoir civique.

14 heures

Au port Hercule, il y a foule tandis que l’espace Léo-Ferré se vide un peu. La course des enfants du critérium de l’Union cycliste de Monaco vient de se terminer. Les parents sont là pour féliciter les plus jeunes.

14h30

La plage du Larvotto est bien fréquentée comme les terrasses des restaurants. Les enfants jouent au ballon sur le parvis. Les magasins affichent une belle fréquentation. Les élections communales semblent bien loin.

15h30

Monaco a gagné à Ajaccio. Le départ de la 48e édition du Critérium cycliste de Monaco est donné. Le public est moins nombreux mais l’ambiance est là.

17 heures

La mairie de Monaco communique à nouveau sur le taux de participation. À 17 heures, 2 628 Monégasques sur 7 605 électeurs inscrits ont voté. Le taux est de 34,56 %.

18 heures

La pluie se met à tomber. À Djeddah (Arabie Saoudite), il fait nuit et Charles Leclerc s’élance de la 12e place au Grand Prix. L’équipe de l’espace Léo-Ferré tire la toile de tente aux couleurs de Monaco pour protéger le parvis. Les derniers Monégasques qui votent apprécient ce geste.

18h57

La dernière votante avait deux procurations en plus de son vote à faire valider. Elle n’a que trois minutes pour réaliser le tout. C’est en courant, après chaque vote, que la jeune femme a glissé ses enveloppes. À 19 heures, elle est félicitée et reçoit un petit cadeau, une gourde à l’effigie des élections 2023.

Le public, peu nombreux, observe le dépouillement. Photo A.-S.C..

20h15

Le taux de participation final est partagé. Il est de 39,66 %. Sur les 7.605 inscrits, 3 016 Monégasques ont voté. Le public peut observer le dépouillement mais les curieux ne sont pas nombreux. Charles Leclerc franchit la ligne en 7e place.

20h55

La dernière table termine de dépouiller. Il s’agit de la numéro 5. Si beaucoup de bulletins ont entièrement été barrés d’une croix, ou d’autres en partie rayés, aucun bulletin ne semble sortir du lot avec des écritures spéciales ou un dessin original. Pas d’artiste parmi les votants, ni de provocateurs.

Les colistiers de Georges Marsan attendent le dénouement du scrutin. Photo A.-S.C..

21h21

Le bruit des calculatrices imprimantes avec rouleau commence à se faire entendre dans la salle.

21h34

Le résultat final de la première table est tombé à la table 15.

22h11

Le maire annonce au micro le dénouement du scrutin. Dans la foulée, les élus posent pour la photo de famille. Fin de journée tout en sobriété.