Elections communales à Monaco: plus d'affluence en fin de matinée mais pas encore de tendance

Il n’est pas tout à fait 8 heures ce dimanche devant l’Espace Léo-Ferré. Une petite dizaine de personnes attend l’ouverture des portes de l’unique bureau de vote de Monaco. Les Monégasques sont appelés aux urnes afin de renouveler le conseil communal de la Ville de Monaco. Sur le parvis, essentiellement des personnes âgées résidant dans le quartier de Fontvieille.

"Histoire de vaquer à nos occupations"



À 8 heures précises, elles s’empressent de déposer leur bulletin dans l’urne. "Histoire de se débarrasser de ce devoir et vaquer à nos occupations !", sourit un octogénaire accompagné de son chien à la sortie du bureau.



Une partie des élus de la liste sortante « L’Évolution communale » accueillent les premiers venus, le bulletin à la main. Les quatre nouveaux arrivants sur la liste sont eux aussi de la partie.

Annie, première à voter à 8 heures



C’est Annie, une septuagénaire résidant près de l’espace Léo-Ferré qui a voté la première. Ce privilège lui revient d’autant plus qu’elle attendait depuis 7 h 30 de pied ferme, pensant que le bureau ouvrait à cette heure !



Certains élus sortants ont profité de ce calme pour remplir eux aussi leur devoir à l’instar du maire, Georges Marsan, à 8 h 30 précises, ou encore, quelques minutes avant, d’Axelle Amalberti-Verdino, adjointe en charge du développement des ressources financières. "Je le fais maintenant avant d’être prise par le tourbillon de la journée."



Si les deux premières heures, les votants sont arrivés au compte-gouttes, pour la plupart des retraités, l’affluence est montée d’un cran dès 10 heures. Par groupe, aux visages rajeunis, les Monégasques viennent en famille, enfants dans les bras.

Assis sur les fauteuils comme à la maison



C’est l’occasion de se retrouver et de se saluer, de prendre des nouvelles des uns et des autres. Les fauteuils installés à la sortie du bureau de vote, à proximité du poste de secours, font office de salon, comme à la maison.



On s’y assoit, prend le temps et on y parle de tout et de rien avant, pour beaucoup de partager, un verre ou un repas.



Les élections communales n’échappent pas à cette règle de vie à Monaco, celle qui s’applique à chaque grands événements nationaux qui rythment la vie de Monaco : elles sont l’opportunité se rencontrer et prendre le temps d’échanger.



Le premier taux de participation devrait être communiqué par la mairie avant 14 heures ce dimanche.