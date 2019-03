Elections communales à Monaco : "L'absence de concurrence est aussi un hommage à notre bilan", selon le maire sortant Georges Marsan

Mélanie Flachaire, seule nouvelle candidate

"Mes expériences professionnelles et associatives m’ont enseigné beaucoup de valeurs que je souhaite partager avec mes colistiers. Je connais bien le milieu événementiel, je suis aguerrie aux techniques de management et mon sens du travail et des responsabilités sont des atouts que je souhaite mettre à profit de la Mairie."

Nicolas Croesi

"Une élection, quelle que soit l'offre, même avec une seule liste, c’est avant tout un rendez-vous démocratique à ne pas manquer et un devoir civique à accomplir. Venir voter, c’est démontrer son attachement à notre pays et à nos institutions. C’est faire vivre notre modèle et ses particularismes. C'est témoigner de la vitalité et de la pertinence de notre système politique."

Chloé Boscagli-Leclercq

"L’Évolution Communale défendra la création de nouvelles crèches au sein des futurs grands projets domaniaux. Dans le cadre du grand Plan National pour le Logement des Monégasques, l’institution communale veillera à ce que cette augmentation significative du parc domanial intègre des structures d’accueil pour les plus petits, en concertation avec le Gouvernement. (...) Notre engagement auprès de vous n’est pas uniquement celui du nombre de places mais c’est aussi celui de la qualité des services proposés."

Marjorie Crovetto Harroch

"J'ai vraiment envie de vous promettre une ville dans laquelle vous vous sentirez bien et encore mieux, où votre bien-être et vos attentes seront plus que jamais nos priorités, une ville encore plus proche de vous. Mais pour tout cela, ce dimanche, nous allons avoir besoin de chacune et de chacun d’entre vous, mais aussi de vos familles et de vos amis. Venez voter – il faut voter – non seulement pour légitimer notre équipe, notre travail et celui des employés municipaux, mais avant tout pour défendre notre institution communale."

Jacques Pastor

"Ne négligeons pas cette opportunité de montrer que nous sommes un peuple uni et intéressé par la vie de notre pays ! Les Monégasques ont beaucoup d’avantages mais aussi des devoirs. Ce dimanche, remplissons notre devoir électoral massivement. L’enjeu est beaucoup plus important que certains pourraient le penser!"

Camille Svara

"Quelques mots d’abord de l’état civil où ce mandat nous a projetés dans la modernité grâce au numérique. Consulter un acte ancien ou commander un acte d’état civil en ligne est désormais possible. Voilà concrètement comment le numérique peut faciliter la vie de chacun."

François Lallemand

"Nous sommes deux représentants de la commune au sein du Comité Consultatif. C’est ici que sont présentés tous les dossiers d’urbanisme, les projets d’envergures, mais aussi tous les dossiers de modification des aspects extérieurs des constructions. J’y siège avec mon ami André-J. Campana et, croyez-moi, nous savons nous faire entendre pour défendre les intérêts des Monégasques face à des projets qui ne respectent pas les grands équilibres de notre ville!"

Françoise Gamerdinger

"Toutes ces actions n’ont pas été réalisées d’un coup de baguette magique et d’un peu de poudre de perlimpinpin mais bien par le travail quotidien des équipes communales, dont j’ai pu apprécier l’investissement au travers de ma délégation du personnel, que je tiens ici à remercier."

Charles Maricic

"Si comme moi, comme tous les membres de notre liste, vous souhaitez que se poursuive cette formidable transition numérique qui est en train de transformer notre société, alors je vous invite à venir nous soutenir dimanche."