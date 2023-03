Elections communales à Monaco ce dimanche: confiant, le maire sortant a voté à la première heure

Ce dimanche 19 mars, les 7.605 Monégasques inscrits sur les listes électorales sont appelés aux urnes afin de renouveler leur conseil communal. Ils n’ont qu’un seul choix cette année, celui de la liste de "L’Evolution communale" menée par Georges Marsan, entouré de 14 colistiers. Parmi eux quatre nouveaux visages.

Après avoir voté pour sa maman et une amie, via deux procurations qui lui étaient confiées, le maire a déposé son enveloppe dans l’urne à 8h30 précises.

L’édile restera toute la journée à l’Espace Léo-Ferré, avec son équipe, où se tiennent les élections.

"J’ai quelques indicateurs qui me font penser que les Monégasques vont venir ce dimanche"



Dans un état d’esprit confiant concernent la participation, car cette dernière est bien l’enjeu de ces élections, il espère aujourd’hui voir se déplacer la jeunesse.

"J’ai quelques indicateurs qui me font penser que les Monégasques vont venir ce dimanche: une forte affluence lors de la réunion publique de mercredi soir dernier et le nombre important de procurations - plus de 300 - qui sont trois fois plus nombreuses qu’aux dernières élections."

Selon Georges Marsan, les Monégasques ont de plus bien identifié le rôle important de la mairie dans leur quotidien. "Nous sommes une institution de proximité qui parle aux Monégasques. Lors de la crise sanitaire, les résidents ont pu en effet constater nos missions dans le social et l’enfance ainsi qu’auprès des seniors."

Fermeture du bureau de vote unique à 19 heures

Pour être élus ce soir, la liste de Georges Marsan doit remporter 25 % des suffrages exprimés (ce qui veut dire que les bulletins nuls ne sont pas pris en compte).

En 2019, le taux de participation était de 46,49%, soit 3.409 Monégasques qui s’étaient déplacés aux urnes sur 7.332 inscrits. En 2015, le taux était de 60,61%, soit un taux supérieur de 6% par rapport aux élections de 2011.

Les Monégasques ont jusqu’à ce soir 19 heures pour se rendre aux urnes. Les cartes d’identité et d’électeur sont obligatoires pour glisser son bulletin à l’espace Leo-Ferré situé dans le quartier de Fontvieille.