Election présidentielle 2022: Marine Le Pen devant Emmanuel Macron au premier tour selon un sondage

Les toutes premières tendances tombent pour l'élection présidentielle... et elles sont à l'avantage de Marine Le Pen.

Selon un sondage Harris Interactive publié par L'Opinion, la candidate du Rassemblement National (RN) recueillerait 26% à 27% des voix au premier tour si l'élection avait lieu ce dimanche. Elle devancerait de deux à trois points Emmanuel Macron (24%).

Le Pen en tête, peu importe les candidats

Le sondage estime les intentions de vote en fonction des différents scenarii envisageables aujourd'hui. Peu importe le candidat des Républicains (LR) ou le Parti Socialiste (PS), Marine Le Pen arrive toujours en tête des suffrages.

Elle dépasse allègrement les 25% d'intentions de vote dans toutes les situations envisagées, bien au-dessus de ses 21,3% lors de la présidentielle de 2017.

Le président sortant, lui, tourne autour de 23% et 24%, sensiblement équivalent à son score au premier tour de son élection.

"A l’heure actuelle, aucun autre candidat n’apparaît en capacité de concurrencer ce duo de tête pour se qualifier pour le second tour", précise Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de Harris Interactive.

Mélenchon dégringole, les socialistes à la peine

Le grand perdant pour le moment des estimations, c'est Jean-Luc Mélenchon, 19,58% des votes en 2017, qui perd près de la moitié de son électorat ici et oscille entre 10% et 11% des intentions de vote.

Autre formation qui peine à retrouver ses électeurs: Les Républicains (LR). Troisième formation il y a quatre ans avec François Fillon (20%), la droite traditionnelle est créditée, dans le meilleur des scenarii, de 16% des suffrages, si Xavier Bertrand est le candidat. Il faut toutefois signaler que c'est deux points de plus que les précédents sondages sur la question.

Si la droite voit une tendance positive poindre le bout de son nez, ce n'est pas le cas de la gauche. Le Parti Socialiste (PS) est crédité au mieux de 7% des voix avec Anne Hidalgo et 5% pour Arnaud Montebourg, loin derrière les 8% à 10% de l'écologiste (EELV), Yannick Jadot.

L'abstention à un niveau record

C'est l'autre enseignement important qui se dégage de cette enquête: l'abstention pourrait atteindre un niveau record.

Parmi l'échantillon représentatif utilisé pour ce sondage, l'expression de non intention de vote au premier tour atteint un niveau supérieur au taux d'abstention du premier tour de la dernière présidentielle. "A ce jour, la perspective d’un niveau d’abstention historiquement élevé n’est donc pas à exclure", conclut Jean-Daniel Lévy.

Ce sondage est évidemment à prendre avec des pincettes. Les candidats ne sont pas encore tous connus et les tendances peuvent fortement varier. Car, comme L'Opinion le rappelle, à quinze mois de l'élection présidentielle de 2017, les sondages donnaient un second tour entre Marine Le Pen et Alain Juppé.