Egalité des genres à Monaco: des stages de responsabilisation pour les auteurs de violence

Le rendez-vous est devenu une habitude et il est important. Ce mardi, au Yacht-club, la 4e réunion plénière du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, présidée par Isabelle Berro-Amadeï, conseiller-ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, a rassemblé de nombreuses personnalités féminines de Monaco pour établir le bilan de l’année écoulée et les perspectives pour 2023. Des femmes représentant nombreuses entités institutionnelles monégasques, dont la Direction des services judiciaires, des services de l’État, le Conseil national et des associations œuvrant en faveur des droits des femmes.

En conférence de presse, Céline Cottalorda, déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes, et la présidente du Comité, Isabelle Berro-Amadeï, ont présenté les actions menées en 2022.

Hugo Micallef, nouvel ambassadeur des droits des femmes

"Cette année, nous fêtons le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, note d’emblée Isabelle Berro-Amadeï. Il ne peut y avoir de distinction du fait des genres. Nulle part dans le monde le droit des femmes est définitivement acquis."

Mais à Monaco, "le plafond de verre commence à se fissurer, note Céline Cottalorda. Beaucoup de chantiers doivent nous mobiliser pour un monde sans discrimination. De plus en plus de femmes occupent des postes à haute responsabilité. Aujourd’hui, pour la première fois dans l’histoire de Monaco, une femme préside le Conseil national et l’assemblée est quasi paritaire."

Et pour porter le message sur l’égalité, le boxeur Hugo Micallef va s’ajouter au producteur Cédric Biscay et à l’humoriste Hassan de Monaco, ambassadeurs des droits des femmes. "C’est important de mobiliser les hommes", souligne Céline Cottalorda.

En 2022, en plus des deux temps forts que constituent les journées internationales du 8 mars et du 25 novembre, les actions ont été de plusieurs ordres. D’abord législatives, avec le projet de loi déposé au Conseil national visant à indemniser les victimes d’infractions à caractère sexuel dont les enfants. De plus, 61 personnes ayant à traiter des violences faites aux femmes ont suivi des formations. Par ailleurs, un rapport d’activité annuelle a été publié présentant notamment les actions entreprises au cours de l’année et la liste des associations qui œuvrent en faveur des femmes.

"De nombreux chantiers doivent encore nous mobiliser pour permettre aux femmes et aux filles de vivre dans un monde où elles ne subissent plus de violences ni de discriminations", lance Céline Cottalorda.

Sensibiliser et agir

2023 sera donc l’année du renforcement des actions contre les violences et pour l’égalité sur fond d’action de sensibilisation, notamment à destination des jeunes qui sont par exemple encouragés à choisir des carrières sans a priori sur celles destinées aux femmes ou aux hommes.

Par ailleurs, Sylvie Petit-Leclair, directrice des Services judiciaires de Monaco, s’est rapprochée des juridictions de Nice et de Grasse afin que des stages de responsabilisation puissent être effectués par les auteurs de violence.

Enfin, les salaires dans le privé doivent marquer l’égalité. Or, l’IMSEE, qui s’est doté d’un instrument de mesure des écarts de salaires, note qu’en 2019, le salaire horaire moyen des femmes est inférieur de 20,9 % à celui des hommes. Les entreprises vont donc être invitées à s’autoévaluer en répondant à un questionnaire anonyme, en ligne. Céline Cottalorda souligne, outre le niveau de rémunération, l’importance d’une plus grande participation féminine à la prise de décision stratégique des sociétés.

Sur le terrain de l’emploi, la route est encore longue; mais l’évolution est en marche.

Savoir+

Informations et téléchargement du rapport d’activité sur le site internet: dfm.mc/publications/

Monaco défend la cause des femmes hors frontières Le prochain Sommet des Objectifs de Développement Durable se tiendra en septembre de cette année à New York. Monaco y participera et continuera de se mobiliser autour de l’objectif n°5 dédié à l’autonomisation des femmes et des filles. Isabelle Berro-Amadeï, conseiller de gouvernement-ministre des Relations extérieures et de la Coopération, souligne que "sans égalité de genre, toute transition économique et résiliente de nos sociétés serait une vaine ambition". Isabelle Berro-Amadeï a rappelé que Monaco soutient les résolutions et déclarations de l’ONU et du Conseil de l’Europe contre toute violence fondée sur le genre. Elle s’est dite inquiète quant au recul des droits des femmes et des filles dans diverses régions du monde. À ce titre, la Principauté maintient également son aide financière en faveur de programmes internationaux, par exemple au sein du Conseil de l’Europe, de l’ONUDI et de l’UpM, et poursuit ses actions de coopération auprès de 11 pays partenaires en favorisant l’éducation des filles vulnérables et l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes.