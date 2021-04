"Du bon sens": pourquoi Monaco a décidé de "synchroniser" les vacances scolaires avec la France

Avec son franc-parler habituel, Isabelle Bonnal remet l’église au milieu du village. Ou plutôt le pupitre au milieu de la salle de classe. Tout récemment élevée à la fonction de commissaire général chargée de la direction générale de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, elle entend calmer les esprits chafouins du décalage dans le temps des vacances de Printemps.

"S’agiter parce qu’on écoute des annonces faites par d’autres, ça ne rime à rien. Qu’on s’adresse à mon service et on vous dit les choses telles qu’elles sont", prévient celle qui est à la tête de l’Éducation nationale en Principauté depuis dix ans. Et qui s’exprime pour la première fois pour argumenter le choix du gouvernement de s’aligner au calendrier scolaire modifié par la France pour ce mois d’avril 2021 : anticiper de deux semaines les vacances de manière à freiner la propagation de l’épidémie dans l’Hexagone.

"Quand le président Macron a fait ses annonces, je suivais son intervention à la télévision, dans mon salon et j’étais en ligne avec Monsieur le conseiller de gouvernement pour l’Intérieur. Le soir même, nous avons commencé à travailler avec mes équipes pour trouver des solutions", glisse-t-elle pour l’anecdote.

En rappelant que ses choix, font d’abord appel au bon sens. Interview.

La décision d’aligner le calendrier des vacances de Printemps à Monaco sur celui modifié par la France était la meilleure option selon vous?

Il faut penser à tout le monde et pas qu’à son intérêt personnel. On ne peut pas faire comme si la France n’existait pas! Nous dépendons de la France pour la préparation et le passage des examens. Il faut être synchronisés, c’est une question de bon sens, pas d’asservissement. On ne peut pas être un îlot et faire comme on veut. Pour trois jours et demi, on peut s’organiser. Là où c’est plus difficile, c’est quand il s’agit de quatre semaines. Dans la mesure où 67% de nos professeurs sont des Français détachés, qui habitent en France avec des enfants scolarisés majoritairement en France, il nous était un peu difficile de demander à ces professeurs de lâcher leurs enfants et venir travailler chez nous.

C’est la raison principale qui a motivé ce choix?

Pas seulement. On aurait pu dire, c’est aux professeurs de se débrouiller. Mais ce qui est apparu prioritaire, c’est une question sanitaire. À Monaco, nous gérons bien la crise, tout est fait pour qu’il n’y ait pas de cluster au sein des établissements. Pour l’instant nous y sommes arrivés. Alors, faire venir à Monaco des gens de l’extérieur pourrait avoir un impact sur la circulation du virus. Puisque le but en France de ces mesures est d’éviter les flux de circulation, autant ne pas les favoriser. Il faut être cohérent!

Techniquement, si les écoles étaient restées ouvertes à Monaco et fermées en France, des problèmes administratifs auraient pu être créés?

Tout à fait! Un exemple? Le rectorat sera fermé. Nous attendions des visites d’inspecteurs, des formateurs. Si eux sont fermés et nous ouverts, comment faisons-nous pour travailler? Si j’ai besoin de professeurs remplaçants, c’est le rectorat que j’appelle et là encore, je n’aurai eu personne au bout du fil. On est trop liés avec la France pour se permettre d’être en décalage.

Vous comprenez la contrariété de certains parents de devoir revoir leurs plans et avancer leur départ en vacances?

Partir en vacances, mais où ? Je comprendrais qu’on soit fâchés si on devait faire un voyage, mais on est tous bloqués! Les règles en France sont claires, on ne peut pas aller plus loin que dix kilomètres à la ronde, où alors il faut un motif impérieux. Le choix que nous avons fait est le moins catastrophique.