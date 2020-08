Donald Trump accusé de vouloir détruire la poste américaine pour rendre impossible un vote par correspondance

Si Donald Trump s'oppose au vote par correspondance, c'est, selon certains observateurs, pour préparer les esprits afin de pouvoir contester une éventuelle défaite.

"À tout le moins, il veut soulever suffisamment de questions pour que les gens perdent confiance", estime Mark Dimondstein, président du syndicat des postiers, l'American Postal Workers Union (APWU).

Donald Trump sait aussi que cela pourrait encourager le vote des électeurs afro-américains et hispaniques, plus abstentionnistes du fait de leur situation souvent plus précaire. L'élection ayant lieu en semaine, il est en effet nécessaire de quitter le travail pour aller voter, et donc perdre de l'argent.

Il n'ignore pas non plus que les électeurs démocrates sont en général plus enclins à voter par courrier que ceux de son camp.

"Nous ne ralentissons pas le courrier électoral, ni aucun autre courrier", a assuré un porte-parole de l'USPS, invoquant les problèmes financiers de l'institution.

Déficitaire depuis 2008, celle-ci souffre depuis une vingtaine d'années de l'essor d'internet et de la chute des volumes de courrier. Une privatisation est évoquée de longue date chez les républicains.