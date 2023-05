Diplomatie: Qui sont les nouveaux ambassadeurs en poste à Monaco ?

Lembit Uibo, Estonie

Il a intégré le ministère estonien des Affaires étrangères en 1999, d’abord à la division du droit de l’UE puis en tant que directeur à la division du contentieux de la CJUE. De 2010 à 2014, il a été ambassadeur d’Estonie en République Tchèque avant d’être nommé en Belgique en 2017.

Rolando Javier Ruiz-Rosas Cateriano, Pérou

Il a entamé sa carrière au sein du ministère des Affaires étrangères en 1992. En poste à New York et à Rio de Janeiro, il a ensuite été nommé chef de cabinet du vice-ministre des Affaires étrangères puis directeur des Organisations et de la politique multilatérale de la Direction générale des affaires multilatérales et globales.

Symone Marie Betton-Nay, Jamaïque

Elle a œuvré plus de 25 ans au Service extérieur au ministère des Affaires étrangères et à celui du Commerce extérieur de la Jamaïque en occupant notamment les postes de ministre-conseiller à l’Ambassade et à la Mission de la Jamaïque auprès de l’Union européenne, puis comme directeur à la division du Commerce extérieur du ministère des Affaires étrangères.

Otto Vaillant Frias, Cuba

Il a été successivement consul-adjoint au Consulat général de Cuba au Chili, consul général de Cuba à Paris et, de 2010 à 2014, ambassadeur de Cuba auprès de l’Égypte, de la Palestine et du Soudan. De 2019 à 2021, il a été directeur général de l’équipe des services de Traducteurs et Interprètes rattaché au ministère des Affaires étrangères.

Jan Emeryk Rosciszewski, Pologne

Il a occupé pendant 30 ans des postes de direction dans des institutions financières polonaises et étrangères. Nommé vice-président du Directoire de la banque PKO Bank Polski en 2016, il en est devenu président cinq ans plus tard.

Rolando Javier Ruiz-Rosas Cateriano, ambassadeur du Pérou ; Tana Weskosith, ambassadeur de Thaïlande ; Dimitrios Zevelakis, ambassadeur de la République hellénique ; Isabelle Berro-Amadeï ; Mehdi Halimi, ambassadeur du Kosovo ; Jan Emeryk Rosciszewski, ambassadeur de Pologne. Photo Manuel Vitali/Dir.Com..

Tana Weskosith, Thaïlande

Il a intégré le ministère des Affaires étrangères thaïlandais en 1992. En 2016, il est nommé ambassadeur de Thaïlande auprès de l’Italie avant de se voir confier, trois ans plus tard, le poste de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. En février 2022, il devient ambassadeur de Thaïlande en France.

Dimitrios Zevelakis, Grèce

Il entre en 1985 dans l’Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères au sein de laquelle il multiplie les missions sur le continent nord-américain (New York, Chicago). Consul général de Grèce à Los Angeles puis à São Paulo, il est ensuite nommé, de 2016 à 2020, ambassadeur de la République hellénique en Argentine et en Bolivie, puis de la France en 2022.

Mehdi Halimi, Kosovo

En 2007, il obtient un poste de consulaire à l’Ambassade de France au Kosovo tout en continuant d’exercer ses fonctions de professeur à l’université de Priština. De 2012 à 2021, il officie en France en qualité d’expert assermenté près la Cour d’Appel de Douai, pour l’albanais et le serbo-croate. En 2022, il devient ambassadeur du Kosovo en France.

Didier Gamerdinger a remis ses Lettres de créance en Inde Le 11 mai dernier, Didier Gamerdinger, ambassadeur de Monaco en Inde, a remis ses Lettres de créance à la présidente de la République, Droupadi Murmu, au Palais présidentiel de New Delhi. À l’occasion de ce déplacement, l’ambassadeur a rencontré les responsables du département Europe de l’Ouest du ministère des Affaires étrangères, le Doyen du corps diplomatique, ainsi que différents interlocuteurs dans les domaines de l’investissement, de la transition énergétique, de la culture et de l’enseignement universitaire. (DR)