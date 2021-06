"Dimanche prochain, je voterai pour Renaud Muselier": Jean-Laurent Félizia revient sur son retrait

C'est un Jean-Laurent Félizia ému et abattu qui est apparu à la tribune en fin d'après-midi, ce lundi 21 juin à Marseille, d'où il a officialisé le retrait de sa liste au second tour des élections régionales. Un retrait en forme de "choix déchirant, après un débat franc et émouvant", a-t-il dit.

Ce retrait avait été annoncé quelques heures plus tôt par ses colistiers, après une soirée électorale émaillée de pressions de la part d'EELV et de la gauche. "Ce ne sont pas ces pressions, finalement si dérisoires, qui ont motivé ma décision de me retirer", a promis le candidat de l'union de la gauche et des écologistes en région Paca. Concernant les consignes de vote pour le second tour, il a ensuite clairement appelé à voter pour Renaud Muselier, le candidat LR arrivé en deuxième position dimanche (avec 31,91% des voix).

"Je ne suis pas propriétaire des voix des électeurs, et si j'ai de la peine à vous l'avouer, je peux vous dire avec insistance que je voterai pour Renaud Muselier dimanche prochain, pour battre Thierry Mariani et sa triste cohorte", a-t-il dit.

"pas le droit de prendre des risques"

"Je n'ai pas le droit de jouer avec le feu, pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, pas le droit de prendre le risque d'offrir au parti de Marine Le Pen un marchepied funeste", a-t-il ajouté, évoquant le fait de voir potentiellement la liste RN de Thierry Mariani être élue au second tour, le dimanche 27 juin.

"Je ne veux pas voir l'extrême droite identitaire arriver dans les conseils d'administration de nos lycées, les centres d'information sur la contraception à destination des jeunes, et je ne veux pas assister à la négation du réchauffement climatique au service des intérêts pétroliers russes et des politiques", a-t-il lancé.