Deux candidats briguent la tête du PS dans les Alpes-Maritimes

Il ne pourra en rester qu’un... ou qu’une. La Niçoise Fouzia Ayoub et le Cannettan José Garcia Abia vont se disputer les voix des socialistes azuréens. Celui ou celle qui obtiendra le plus de suffrages deviendra secrétaire fédéral(e) du PS 06 et succédera à Xavier Garcia, qui a rendu son tablier après les régionales.

En fin de semaine dernière, les militants ont déjà été appelés aux urnes nationales pour départager les motions défendues par Hélène Geoffroy (A) et Olivier Faure (B).

Ils se sont prononcés à 61,75 % (98 voix) pour l’actuel premier secrétaire, et à 38,25 % (62 voix) pour sa concurrente (1).

Une "satisfaction" pour José Garcia Abia qui soutenait la motion majoritaire. "Cela prouve que les adhérents sont conscients du travail d’Olivier Faure", apprécie l’ancien opposant "historique" de Michèle Tabarot. "En 2017, on spéculait sur la disparition de notre formation. Aujourd’hui, nous pesons de nouveau dans le débat."

Nice et la Métropole à contre-courant

Ce résultat cache de fortes disparités. Dans la capitale azuréenne, contrairement au reste des Alpes-Maritimes, c’est la motion A qui est arrivée en tête (55,95 %, avec 47 bulletins contre 37). Même tendance à l’échelle de la Métropole Nice Côte d’Azur (56,31 %, 58 voix contre 45). La section Nice Rive gauche dirigée par Fouzia Ayoub apporte, à elle seule, plus de la moitié des votes obtenus par Hélène Geoffroy (32)!

"Nous avons fait un score très honorable", observe la responsable locale. "Avec Patrick Allemand (2), qui portait la motion A, nous pensons que les idées d’Hélène Geoffroy méritent d’être défendues."

Une analyse qui l’a conduite, tout naturellement, à être candidate au poste de secrétaire fédérale.

Les prochains jours s’annoncent chargés pour les camarades azuréens. Ce jeudi, avec les autres adhérents du parti à la rose, ils devront choisir leur nouveau leader. Faure ou Geoffroy ? Le vote anticipé sur les motions laisse peu d’espoir à cette dernière.

"Nous travaillerons ensemble"

Et jeudi 23 septembre, après le congrès de Villeurbanne organisé ce week-end, les militants locaux devront désigner leur chef : Fouzia Ayoub ou José Garcia Abia.

"Quel que soit le résultat, nous travaillerons ensemble dès le lendemain du scrutin", soulignent, en chœur, les deux prétendants.

Parfaitement conscients qu’avec trois cents adhérents pour 163 communes, le PS 06 n’a plus les moyens de se payer le luxe d’une guerre fratricide.

1. Au niveau national, la motion défendue par Olivier Faure est arrivée en tête avec 72,02 % des suffrages, devant celle d’Hélène Geoffroy qui a obtenu 27,98 % des votes. L’actuel patron du PS est donc quasiment sûr d’être réélu jeudi à la tête du parti, à la veille du congrès de Villeurbanne.

2. Qui est par ailleurs son conjoint.