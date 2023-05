Des travaux de sécurisation au pied de la plage Mala à Cap-d'Ail vont bientôt débuter

Le 18 janvier, à la suite d’un gros coup de mer et d’un glissement de terrain, un éboulement s’était produit sur la plage Mala à Cap-d’Ail provenant du talus de roche et de terre soutenant la ligne SNCF.

Un effondrement suffisamment impressionnant pour alarmer le maire de Cap-d’Ail, Xavier Beck, au point qu’il a rapidement souhaité, en lien avec la SNCF, réaliser des travaux de sécurisation avant que la saison estivale ne batte son plein.

Réalisés par hélicoptère

"Cet éboulement m’inquiète fortement car ce talus de soutènement de la ligne repose essentiellement sur de la terre que l’on ne peut renforcer en dur comme cela est le cas à Villefranche-sur-Mer, par exemple. Le plan local d’urbanisme ne nous le permet pas dans l’immédiat notamment. Mais pas seulement. Cette partie bouge régulièrement et cet éboulement est pour moi le signe clair qu’il faut renforcer l’endroit qui soutient le réseau ferré. Il en relève de la sécurité publique."

La SNCF s’est donc organisée pour mettre en place des travaux de protection d’urgence qui se tiendront en partie durant le Grand Prix de Monaco, précisément du 22 mai au 2 juin. "Les entreprises qui interviennent n’étaient pas disponibles avant", regrette Xavier Beck.

70.000 euros de travaux

"Portant sur le remblai de la plage Mala, ces travaux vont consister à mettre en place des gabions sur un linéaire de huit mètres pour créer un mur de soutènement et conforter le talus érodé", détaille de son côté le service communication de la SNCF.

L’accès au site étant complexe, les matériaux et engins seront acheminés par héliportage. "Afin de limiter au maximum les nuisances, le plan de vol privilégiera la zone maritime. La mairie de Cap-d’Ail nous met à disposition, à proximité du chantier, une zone de déchargement. Ce qui va grandement nous faciliter la tâche."

Au total, ce sont 24 cages de gabion qui seront mises en place pour créer ce mur de soutènement. Les cages seront remplies avec une trentaine de mètres cubes de matériaux calcaires provenant d’une carrière de la Drôme.

"Afin d’assurer leur stabilité, poursuit le service communication, un léger terrassement sera réalisé en amont des travaux. Une fois le terrassement effectué, les cages de gabion seront mises en place au plus près du talus et remplies. Les équipes procéderont ensuite à leur fermeture. Enfin, des barres d’ancrages seront mises en place à l’avant et à l’arrière afin d’assurer la stabilité de l’ouvrage."

Les travaux ne toucheront pas aux espaces végétalisés. "Autre point important, le trafic ferroviaire ne sera en aucun cas perturbé par ce chantier", termine-t-on au service communication de la SNCF.

Budget pour cette opération: 70.000 euros. Un coût entièrement pris en charge par la SNCF.