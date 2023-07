Monaco franchit un pas supplémentaire dans la prévention de la corruption

Un pas de plus dans la prévention de la corruption. Scrutée et visitée depuis 2008 par les équipes d’évaluation du Greco (Groupe d’États contre la corruption), la Principauté fait régulièrement évoluer les réglementations et lois pour se conformer aux standards internationaux.

Une ordonnance souveraine, publiée ce vendredi au Journal de Monaco, fixe les principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité des membres du gouvernement: le ministre d’État et ses cinq conseillers de gouvernement - ministres. D’autres textes seraient en préparation pour les élargir à d’autres hautes fonctions de l’exécutif monégasque.

Par le passé, au regard des insuffisances constatées, le Greco avait souligné "l’importance de réglementer des domaines tels que les conflits d’intérêts, les compatibilités et les dons, compte tenu du contexte de Monaco, caractérisé par des relations sociales et économiques inévitablement étroites sur un territoire de cette taille". Cette dimension "village" pouvant conduire à des abus.

Parmi les dispositions générales du texte, une évidence est manifestement bonne à rappeler: "Les membres du gouvernement exercent leurs attributions avec loyauté, dignité, probité, désintéressement, impartialité, objectivité et discrétion professionnelle".

En résumé: ils demeurent au service de la Principauté et de l’intérêt général, et non pas de leur intérêt personnel. Charge à eux, donc, de prévenir tout conflit d’intérêts et, le cas échéant, de le faire cesser. On vous résume le texte.

Des déclarations d’intérêts et de patrimoine

Dès leur nomination mais aussi après la cessation de leurs fonctions, les membres du gouvernement princier ont deux mois pour établir les déclarations de leur situation patrimoniale ainsi que des intérêts détenus.

La première, qui se doit être "exhaustive, exacte et sincère", concerne entre autres: les immeubles bâtis et non bâtis, les valeurs mobilières, les ressources financières, les biens mobiliers de plus de 15.000 euros, les véhicules, les comptes détenus à l’étranger, les fonds de commerce ou encore le passif excédant 100.000 euros.

Quant à la seconde déclaration - pour laquelle le partenaire de vie peut être concerné sur certains points - elle doit faire mention des activités professionnelles rémunérées, des activités de consultant, des participations aux organes dirigeants d’une entité privée, des participations financières directes dans le capital d’une société et même les fonctions bénévoles susceptibles d’engendrer un conflit d’intérêts.

Pas de cadeaux et avantages sauf...

Évoluant à des postes clefs de l’État et placé, de facto, au cœur du pouvoir décisionnel monégasque, les membres du gouvernement sont davantage susceptibles d’être destinataires de présents. La règle est claire: ils ne peuvent accepter, a fortiori solliciter, aucuns cadeaux, faveurs, invitations ou tout autre avantage pouvant influer sur leur impartialité, indépendance, objectivité ou leur jugement.

Deux exceptions à cela, néanmoins: les cadeaux diplomatiques ou de courtoisie, dont la valeur n’excède pas 200 euros, ainsi que les invitations à des événements, notamment sportifs ou culturels, auxquels ils assistent ou participent en qualité de représentant du gouvernement princier.

Pour le reste, les cadeaux ne pouvant être refusés sont inscrits au livre d’inventaire et remis à l’Administration des domaines.

La formalisation des procédures de déport et d’abstention

Un conseiller de gouvernement - ministre estimant se trouver en situation de conflit d’intérêts, qu’il soit "réel, potentiel ou apparent", doit en informer par écrit le ministre d’État. Celui-ci "est alors déchargé du traitement du dossier ou de l’élaboration de l’acte en cause", au profit du ministre d’État ou de l’un de ses homologues, et s’abstient de donner des instructions à ses services.

De même, en conseil de gouvernement, les membres de l’exécutif doivent s’abstenir de siéger et de délibérer sur une affaire où le risque de conflits d’intérêts est présent.

Un comité d’éthique créé, un déontologue désigné

Un comité d’éthique, composé de trois personnes extérieures à l’administration monégasque nommées pour cinq ans, est institué. Dès lors qu’il est saisi, il peut émettre un avis, toujours confidentiel.

Un déontologue, lui aussi extérieur à la fonction publique, est aussi désigné pour la même durée par le ministre d’État. Tenu au secret professionnel, il peut être consulté par les membres du gouvernement afin de les conseiller sur l’application des principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité à leur fonction.

Et après?

L’ordonnance souveraine prévoit, en outre, la mise en place d’une procédure destiné à prévenir le "pantouflage", terme familier utilisé lorsqu’un haut fonctionner envisage, après avoir quitté le gouvernement, d’exercer une activité privée ou libérale.

Saisi lorsque c’est le cas, le comité d’éthique recueille les observations de l’intéressé et rend un avis dans les deux mois. Si conflit il y a, l’entité peut, soit formuler des recommandations d’encadrement de ladite activité, soit préconiser de ne pas l’exercer pendant deux ans. En cas de non-respect de l’avis, celui-ci est publié au Journal de Monaco.