Déposez vos idées pour votre ville sur "Moi, maire" le site participatif du Groupe Nice-Matin pour les élections municipales

Internautes, partagez vos idées pour votre ville! Le groupe Nice-Matin a lancé "Moi maire", un site participatif à l'occasion des élections municipales. L'adresse? elections.nicematin.com

“Interdire les terrasses chauffées”, “Augmenter les places de stationnement de deux-roues”... Il permettra aux citoyens de toutes les communes des des Alpes-Maritimes et du Var de proposer des idées pour améliorer la vie locale.

Les idées les plus populaires analysées par nos journalistes

Chaque idée est présentée aux autres internautes, qui peuvent “voter”.

Les propositions sont également mises en avant tous les jours par la rédaction de Nice-Matin sur nos sites et peuvent, pour les plus populaires, être soumises à vos candidats.

Un classement des meilleurs contributeurs sera également publié dans nos colonnes chaque semaine.

Comment ça marche? C’est, nous l'espérons, très simple. Après avoir validé votre inscription (c'est gratuit), un formulaire vous permet de soumettre votre idée.

Celle-ci, c’est important, est relue par la rédaction avant d'être publiée.

Chaque contributeur est prévenu par e-mail lorsque son idée est validée ou éventuellement rejetée.

Une base de données de toutes les villes des Alpes-Maritimes et du Var

Nom du maire actuel, nombre d'habitants, revenu médian… le site se présente également comme un petite base de données de chacune de nos communes.

Ces données "froides" s'enrichissent au fur et à mesure de la campagne des échos, articles, interviews, ou comptes rendus de débats réalisés par l'ensemble des journalistes et des correspondants de Nice-Matin et Var-matin.

Un réseau unique, au plus près du terrain, qui nous permettra de présenter la plupart des listes candidates bien avant leur dépôt officiel, le 27 février.

