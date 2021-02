Déplacements limités depuis Monaco... Crispations entre la Principauté et la France

On peut dire que le décret français a mis le feu aux poudres. Et l’information fait parler depuis 72 heures en Principauté de Monaco. En régulant le passage de ses frontières pour lutter contre l’épidémie de la Covid-19, la France a ainsi réduit les possibilités aux résidents de la Principauté d’accéder librement et largement au territoire français.

Concrètement depuis le 1er février, les habitants de la Principauté peuvent se rendre en France sans condition, dans un rayon de 30 kilomètres autour de Monaco et y restez moins de 24 heures.

Au-delà, pour passer le cap des 30 kilomètres ou pour prolonger le séjour, il est désormais nécessaire de présenter, en cas de contrôle, le résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures, à moins de justifier d’un motif impérieux.

Incompréhension

Le décret concerne les Monégasques et tous les résidents de la Principauté, y compris les ressortissants français considérés comme Français de l’étranger pour accéder à l’Hexagone.

Une incompréhension voire une injustice pour la population monégasque dont l’écho a été repris dès mardi soir sur les réseaux par les élus du Conseil national qualifiant la mesure de "restrictives et pénalisantes".

Il faut dire que les résidents de la Principauté sont coutumiers des stations de ski d’Auron, d’Isola 2 000 et de Valberg. Et beaucoup possèdent une résidence secondaire dans les Alpes-Maritimes ou dans le Var.

"Ces dispositions, qui ne sont pas réciproques pour les Français dans l’autre sens, paraissent en effet incompréhensibles, au regard des relations de voisinage entre les deux états, et de l’intégration géographique de la Principauté au sein du département des Alpes-Maritimes. Nos territoires sont pourtant liés par une véritable communauté de destin", plaident les élus de la Haute assemblée.

"Tenir compte des spécificités du territoire"

Sur l’antenne de Monaco Info ce mercredi soir, l’ambassadeur de France en Principauté, Laurent Stefanini a confirmé la règle précisant que "ces mesures vont faire l’objet d’une évaluation. Nous allons faire remonter à Paris les difficultés éventuelles pour tenir compte des spécificités du territoire monégasque".

Et le diplomate a précisé que la règle imposée aux habitants de la Principauté est la même pour tous les ressortissants de pays limitrophes de la France. "L’idée est de limiter le plus possible la circulation des personnes. C’est gênant pour tout le monde, mais il faut faire preuve d’esprit civique en remettant les déplacements pour le plaisir à plus tard et en circulant le moins possible pour avoir un printemps meilleur que l’hiver".

Reste à savoir ce qui se passera ce week-end, où les déplacements sont d’ordinaire nombreux vers les stations enneigées, ou pour les vacances de février à venir. Ceux qui dépasseront le rayon de 30 kilomètres pourront-ils justifier d’un motif impérieux ? Les véhicules aux plaques d’immatriculation monégasques seront-ils systématiquement contrôlés par les autorités françaises sur la route des stations de ski ?

Affaire à suivre…