"Démagogie" et "cliché racoleur", David Lisnard critique Emmanuel Macron sur sa vision de la ville de Cannes

En attendant, David Lisnard, en course pour la présidence de l'Association des maires de France, continue d'occuper le terrain politique, médiatique et des réseaux sociaux.

Le président de la République lui a servi sur un plateau l'occasion de le reprendre de volée à l'occasion se sa visite à Marseille.

"Un taux de pauvreté de 6 points supérieurs à la moyenne nationale"

"On dit souvent qu'on va régler les problèmes en décentralisant. Vous avez une belle démonstration que la décentralisation ne règle pas tout. Elle est inégalitaire. C'est plus facile de décentraliser quand on est à Cannes qu'à Marseille, parce que les gens ne sont pas les mêmes", a déclaré Emmanuel Macron dans une interview à La Provence.

Et le maire de Cannes de répliquer sur Twitter: "Si Emmanuel Macron connaissait mieux la réalité de notre pays et ne se laissait pas aller à la démagogie et au cliché racoleur, il saurait que Cannes a un taux de pauvreté de 6 points supérieurs à la moyenne nationale 19,7% contre 13,8% et une sociologie complexe".