Delphine Batho: "L'enjeu écologique prime sur tous les autres"

Le modèle que vous préconisez, c’est d’aller à l’encontre du tout-argent et de la croissance aveugle ?

Notre propos est de dire que rester vivant et conserver une planète habitable pour l’espèce humaine est un enjeu qui prime sur tous les autres. Les scientifiques ne savent plus comment le crier : on est en train d’atteindre des points de bascule. La destruction de la forêt amazonienne et l’ultra-consumérisme ont des conséquences chez nous aussi avec les pluies diluviennes, la hausse de la température de la Méditerranée, les canicules, qui nous mettent en danger. L’écologie est devenue une question de sécurité, qui passe par la transformation de nos villes et de nos modes de vie. Mais ce n’est pas qu’une contrainte, c’est en même temps une chance d’avoir une existence plus apaisée, en bonne santé, en harmonie avec la nature, où les liens de solidarité soient plus forts.

Comment organiser très rapidement cette décroissance, concrètement ?

Il faut être précis sur cette notion de décroissance. Ce qui doit décroître, c’est notre consommation d’énergie et de matières premières. Mais peuvent croître la culture, les relations humaines, toutes les richesses immatérielles. Il s’agit, en fait, de faire croître notre bien-être. Et pour cela, on a besoin de plus de travail. Toutes les activités de transformation écologique sont très pourvoyeuses d’emplois, là où le modèle actuel en détruit, avec plus d’artificialisation des terres et de commerce en ligne au détriment des petits commerces.

Quelles sont les urgences écologiques dans de grandes villes comme Nice, Marseille ou Toulon ?

La première concerne tout ce qui touche aux enfants et à leur santé, au travers de l’alimentation. Il faut ensuite écrire une nouvelle page de ces villes, marquées par toujours plus de centres commerciaux et d’activité aéroportuaire. Il faut dire stop ! Et cultiver la place de la nature pour tenir le choc face aux canicules à venir. Cela implique un changement complet de vision de ce que doit être le développement des métropoles.

Il y a aujourd'hui beaucoup de chapelles chez les écologistes. Parviendrez-vous à vous unir pour la présidentielle ?

Chaque chose en son temps. Le changement écologique doit partir des territoires. Les municipales sont pour nous capitales, parce qu’il faut agir vite dans les villes et qu’il y aura une lecture nationale des résultats qui doit fonder une espérance. Les écologistes doivent être capables de gagner la présidentielle en 2022. Il reste beaucoup de travail pour cela. Nous ne sommes pas encore au choix des personnes mais dans la phase de construction d’un mouvement collectif et d’une force électorale unique, dans le respect de sa diversité.