Découvrez ces trois beaux projets communaux portés par des collégiens de Monaco

La séance publique du Conseil communal s’est ouverte, mardi 26 mars, par la présentation des projets proposés par les collégiens participant au Projet communal junior (PCJ) 2018-2019.

En présence de Cécile Mouly, responsable des projets périscolaires, de Cédric Bertrand, principal du collège Charles-III, et de Franck Fantino, directeur pédagogique du collège François d’Assise Nicolas Barré (FANB), les élèves ont tour à tour présenté leur travail aux élus. Les élus ont voté à main levée la validation des trois projets.

Projet 1: journée intergénérationnelle

Les élèves de la classe de 6e E du collège FANB, encadrés par leur professeur d’Histoire, Méryl Fouilleron, ont travaillé à la mise en place d’un projet qui avait été proposé par une élève de la précédente édition du PCJ, à savoir l’organisation d’une journée intergénérationnelle pour favoriser la transmission de savoirs et l’échange entre collégiens et seniors. Le travail des élèves a nécessité des échanges réguliers avec le Service d’actions sociales de la mairie, et plus précisément sa section Maintien à domicile chargée des animations pour les aînés. Un projet très concret donc, qui aboutira à l’organisation de la première édition du "Generations Day" (ainsi baptisé par les collégiens) le vendredi 3 mai à la Maison des associations, avec au programme de nombreux ateliers (échange de recettes de cuisine du monde, atelier numérique, récits de vie, jeux etc.) animés tantôt par les plus jeunes, tantôt par leurs aînés.

Projet 2: concours de street art

Un groupe d’élèves de 3e et 4e du collège Charles-III, sous la houlette de leur professeur de monégasque, Sylvie Leporati, a proposé un concours de street art qui pourrait être très bientôt intégré à la manifestation UPAW (Urban Painting Around the World).

Projet 3: "Múnegu gh’a talentu"

Ce même groupe d’élève a imaginé une version monégasque de la célèbre émission "La France a un incroyable talent", intitulé "Múnegu gh’a talentu" qui permettrait aux jeunes de la Principauté d’exprimer leur talent. Les équipes de la mairie vont travailler sur la faisabilité de cet événement qui pourrait se déroulait à l’Espace Léo-Ferré.