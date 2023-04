Décès de François Léotard: "Il était avant tout un Varois", salue Hubert Falco... suivez les réactions en direct

L'ancien ministre et ex-patron de l'UDF François Léotard est mort à l'âge de 81 ans, a annoncé mardi Emmanuel Macron qui a salué "un esprit libre, un homme de livres et d'engagement" qui a "servi l’État et porté une grande idée de la culture".