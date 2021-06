De la tech aux lobbys des colons, qui est Naftali Bennett le nouveau Premier ministre d'Israël

Né le 25 mars 1972 à Haïfa (nord), ce fils d'immigrants américains a servi dans la prestigieuse unité militaire "Sayeret Matkal", avant de s'imposer comme un ténor de la "start-up nation" avec son entreprise de cybersécurité Cyotta vendue pour 145 millions de dollars en 2005.

"Pas d'Etat palestinien"

Le diplômé en droit fait l'année suivante le saut en politique pour le Likoud, le parti pour lequel a toujours voté sa famille et où il devient le bras droit de Benjamin Netanyahu.

Deux ans plus tard, M. Bennett quitte le parti pour diriger le Conseil de Yesha, principale organisation représentant les colons israéliens en Cisjordanie, qui deviendront son fonds de commerce politique, même si lui n'a jamais habité dans l'une de ces implantations controversées.

En 2012, il prend les rênes de Foyer Juif, le parti historique des colons qui s'est ensuite greffé à d'autres micro-partis pour former "Yamina" (A droite), laissant les discours les plus radicaux à de nouveaux partis plus extrémistes encore.

Mais celui qui veut aujourd'hui s'imposer en homme du rassemblement et prône le "consensus" a multiplié pendant des années des propos nationalistes musclés.

Exemples? Il n'y a pas d'occupation israélienne en Cisjordanie car "il n'y a jamais eu d'Etat Palestinien". Ou les "terroristes doivent être tués pas libérés", termes lancés à l'égard de prisonniers palestiniens.

Mais M. Bennett, qui a occupé cinq portefeuilles ministériels depuis 2013 et était ministre de la Défense encore en 2019, n'a jamais montré d'ardeur à transformer ces déclarations en véritable projet politique.

Il s'est ainsi trouvé une "image faite sur mesure pour un public qui cherche désespérément un remplaçant légitime à Netanyahu", note Evan Gottesman de l'Israel Policy Forum.