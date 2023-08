David Lisnard veut apporter une aide aux victimes du "wokisme" et sa "tyrannie de la pureté"

Après l'incivisme, la gangue bureaucratique, le centralisme parisien, et le conformisme des dirigeants politiques, David Lisnard se lance dans un nouveau combat contre le wokisme.

Le maire LR de Cannes, qui entend participer dans le débat politique national à droite, veut "apporter une aide tant psychologique que juridique à celles et ceux qui sont victimes de la tyrannie woke", explique-t-il au magazine Le Point. Et devrait annoncer sous peu une nouvelle initiative en ce sens.

"Kevin Spacey a été trainé dans la boue"

Selon lui, cette "tyrannie de la pureté" condamne des personnes avant qu'elles soient jugées, il reprend l'exemple du rappeur Lomepal dont la présence à Cannes aux Plages électroniques a été vivement critiquée après l'ouverture d'une enquête ouverte pour viol contre le chanteur.

"Peut-être est-il un sale type ? Je n'en sais rien, déclare David Lisnard. Si le parquet de Paris a ouvert une enquête pour des faits qui se seraient produits en 2017, Lomepal n'a, à ce jour, pas été mis en examen. Comment, sur une simple ouverture d'enquête, peut-on ruiner la vie de quelqu'un ? Kevin Spacey a été traîné dans la boue avant d'être déclaré non coupable par la justice. Les violences sexuelles sont suffisamment graves pour ne pas transformer de simples accusations en condamnations. Au nom de très beaux idéaux, comme l'est le féminisme, on crée du racisme", argumente le maire de Cannes.