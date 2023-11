"La voix des maires compte de plus en plus", selon David Lisnard, réélu président de l'Association des maires de France

Quel bilan tirez-vous du 104e congrès des maires de France qui s’est tenu pendant trois jours à Paris?

Avec 10.000 participants, 230 intervenants et des retombées presse inédites, nous avons battu des records. Ce succès confirme que le thème choisi cette année "communes attaquées, République menacée" était le bon. Il était fortement dans l’actualité avec les émeutes de cet été et les écoles brûlées. Cela veut dire aussi que la voix de l’Association des maires de France (AMF) compte de plus en plus.

Êtes-vous satisfait des annonces d’Élisabeth Borne, notamment l’augmentation de 100 millions de la dotation globale de fonctionnement des communes?

Dans un discours respectueux de notre institution et des maires de France, la Première ministre a fait des annonces qui traduisent la crédibilité et la pertinence de nos arguments. Cela prouve qu’une AMF représentative qui travaille ses dossiers arrive à se faire entendre. Mais mon objectif premier, ce n’est pas d’obtenir des annonces de l’État. Ce que je voudrais, c’est que nous en ayons de moins en moins besoin.

Comment y parvenir?

J’ai proposé à la Première ministre un acte de libération de l’État. Nous sommes au bout d’un système qui coûte cher au contribuable car il organise la déperdition des moyens administratifs. Nous proposons de retrouver de la performance publique et du sens par une révolution toute simple que d’autres pays ont réussi à mener, celle de la liberté. Nous demandons à être contrôlés par l’État a posteriori et non a priori. En 10 ans, le code de l’environnement est passé de 100.000 mots à 1 million de mots en imposant des démarches administratives préalables! Il faut briser cette spirale infernale.

Une dotation supplémentaire de 15 millions a également été annoncée pour l’exercice des mandats locaux. Une bonne nouvelle?

Cette dotation est un très ancien combat, notamment pour les maires de communes rurales. De très nombreux élus sont perdants financièrement. La moyenne des indemnités est de l’ordre de 1054 euros. Or, celle-ci n’est pas automatique et certains maires prennent une partie de cette indemnité pour équilibrer leur budget, ou y renoncent purement et simplement.

Élisabeth Borne a aussi évoqué une évolution du statut de l’élu...

Si nous ne voulons pas avoir uniquement des maires retraités et aisés, il faut que ceux qui conservent un travail puissent assumer un mandat. Aujourd’hui, de nombreux maires sont pénalisés à la retraite parce qu’ils passent en temps partiel ou renoncent à leur commerce. De la même manière, les maires ne bénéficient pas de la protection fonctionnelle qui leur permet d’aller en justice lorsqu’ils sont agressés ou mis en cause dans l’exercice de leur fonction. Nous avons proposé une série de mesures pour faire évoluer cette situation. Il faut savoir que beaucoup de maires démissionnent parce qu’ils pensaient, à tort, qu’il y avait des avantages à exercer un tel mandat. Or, c’est tout le contraire. Si le gouvernement ne va pas au bout de son engagement, nous porterons le sujet devant le Sénat. Nous avons préparé un texte en ce sens.

Les engagements de l’État seront tenus?

Je le crois. La Première ministre est soucieuse de la fiabilité de sa parole et le travail que nous avons mené en commun a produit ses effets. Au-delà de ces annonces, les maires sont confrontés à une somme colossale de difficultés. Même si nous nous réjouissons de l’annonce du maintien de l’amortisseur des prix de l’électricité en 2024, les communes vont encore devoir affronter beaucoup de difficultés sur le prix de l’énergie et des cantines scolaires notamment.