Danielle Lisbona, une élue de Beausoleil chargée du quartier des Moneghetti

"J’habite au Ténao mais j’ai travaillé, durant cinq ans, comme agent administratif aux Moneghetti. Je connais les habitants, les commerçants, chaque rue et maison."

Etre aux côtés des habitants

L’élue veut également que des locaux soient dédiés à un centre médical. "Il y a beaucoup de personnes âgées et valides ici. Un lieu qui rassemblerait infirmière, kinésithérapeute et médecin éviterait d’avoir à courir ici et là."

Pour être aux côtés des habitants, il faut d’abord être joignable. Danielle Lisbona garde donc, dans sa poche, un téléphone portable pour répondre à tous ceux qui auraient besoin de ses services. Son numéro est joignable du lundi au vendredi, de 9 à 16 heures: 07.49.20.25.38.

Enfin, elle assurera une permanence les mardis et jeudis de 9h30 à 12 heures et promet d’être "sur le terrain" les trois autres jours de la semaine.