Crise russo-ukrainienne, environnement, Covid-19, les performances monégasques... Le prince Albert-II livre son bilan des JO de Pékin

Membre du Comité international olympique depuis les années quatre-vingt, où il a occupé différentes fonctions dont celles de vice-président de la Commission des athlètes de 1989 à 2008, et aujourd’hui de président de la Commission Durabilité et Héritage, le prince Albert II a à cœur de préserver l’esprit olympique et l’ajuster aux défis contemporains, à commencer par la protection de notre environnement. Issu d’une famille de médaillés olympiques, le souverain a surtout été lui-même engagé en bobsleigh lors de cinq Olympiades (Calgary 1988, Albertville 1992, Lillehammer 1994, Nagano 1998 et Salt Lake City 2002).

Une expérience partagée avec les deux héros monégasques de ces Jeux de Pékin, les bobeurs Rudy Rinaldi et Boris Vain (6e en bob à 2) et le skieur et porte-drapeau Arnaud Alessandria. Les JO terminés pour Monaco, le Prince profite de quelques jours de vacances avec ses enfants et ne sera pas présent à la cérémonie de clôture, ce dimanche. "Cela aurait été bien mais il faut aussi regarder les miles parcourus en avion. Il faut que je limite mon impact en termes de gaz à effet de serre. J’y suis attentif."

Le chef d’État aura tout de même pu s’entretenir avec le président chinois, Xi Jinping. "Vous savez, je n’avais que 30 minutes. Et encore j’avais plus de temps que certains autres chefs d’État. Nous avons évoqué la bonne organisation et la planification des Jeux mais ils avaient à peine commencé. Nous allons aussi continuer notre petite collaboration sur différents sujets environnementaux."

Le début des Jeux a été marqué par l’interview de la joueuse de tennis Peng Shuai, puis un Ukrainien engagé en skeleton a passé un message pacifiste à l’attention de la Russie. Sentez-vous une volonté grandissante des athlètes de politiser l’événement?

Il y avait encore 3 milliards de téléspectateurs lors de la cérémonie d’ouverture, que ce soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux, La plateforme est tellement "belle" et l’occasion unique, que c’est trop tentant pour les athlètes de vouloir faire passer des messages personnels ou d’ordre politique. On ne sépare jamais totalement les grands événements sportifs de la politique. Il faut bien sûr garder le plus possible cet espace neutre mais on sait très bien qu’avec le développement de la médiatisation, c’est quasiment impossible qu’il n’y ait pas des messages politiques qui passent.

Les questions politiques étaient-elles aussi au menu des réunions du Comité olympique?

On a toujours un agenda très précis et la session qui couvre l’ensemble des Jeux n’est pas encore terminée. Dès 7 heures ce samedi matin, j’ai une liaison Zoom avec les membres du CIO. Mais dans son allocution d’ouverture de la session, le président Thomas Bach a bien sûr parlé de la crise russo-ukrainienne. Il y a aussi eu un message du Secrétaire général des Nations Unies en rappelant le principe de la trêve olympique. C’est d’ailleurs pratiquement la seule résolution qui est adoptée par l’ensemble des pays membres des Nations Unies à chaque Jeux olympiques. Alors vous me direz que c’est très théorique et que certains ne la respectent pas trop, mais pour l’instant ça tient. Le simple fait que le Secrétaire général des Nations Unies (António Guterres) et le président de l’assemblée générale des Nations Unies (Abdulla Shahid) étaient à la cérémonie d’ouverture est quand même un signe important qu’il y a des liens forts entre les deux organisations. Le mouvement olympique participe à cet effort de paix qui est insufflé par les Nations Unies. Si on arrive à présenter au monde un espace de paix et de fraternité pendant la période des Jeux - on espère un peu avant et beaucoup après -, j’espère que cela aura un impact et ne reste pas des mots et des vœux pieux. Si on n’y croit pas, ce sera difficile pour que le grand public y croie aussi.

"les chinois ont dû prendre des décisions fortes

qui peuvent nous paraitre exagérées"

Des athlètes et membres des délégations ont vécu des périodes d’isolement drastiques à leur arrivée sur le sol chinois, dans le cadre des normes Covid. Certains ont été littéralement brisés mentalement. Le Comité olympique a-t-il dû intervenir?

Bien sûr. Cela a été évoqué dans la commission de coordination, dont les membres sont désignés par le président du CIO, aux côtés d’autres experts qui suivent l’organisation des Jeux. Ils ont changé le lieu de quarantaine pour les athlètes et les staffs, mais aussi pour les membres du CIO qui auraient été positifs - et il y en a eu -. Il y a eu aussi des améliorations faites dans la distribution des repas. Mais avec ce principe de zéro tolérance face à la covid que les Chinois ont voulu, c’est sûr qu’ils ont dû prendre des décisions fortes qui peuvent nous paraître exagérées. Cela n’a pas empêché qu’il y ait quelques cas positifs mais c’est difficile pour nous de juger si c’était la bonne méthode ou pas. C’est sûr que cela paraît exagéré quand on voyait le personnel hôtelier. Par exemple à Zhangjiakou, où j’ai passé des nuits pour suivre quelques épreuves, l’hôtel était une zone encore plus restrictive qu’à Pékin. Lorsque vous entrez dans le hall de l’hôtel, tout le personnel est en uniforme hospitalier !