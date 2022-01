Covid-19, grogne des profs, plan de relance, ligne nouvelle en Paca... Jean Castex se confie à Nice-Matin avant sa visite dans le Var

Cela renvoie au cœur de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales. Les décisions relatives aux mobilités du quotidien incombent aux élus. L’État les accompagne dès lors que les objectifs sont partagés. C’est le cas ici, puisque nous visons collectivement le développement des transports en commun non polluants. Ces bus à haut niveau de service desserviront les communes de la Métropole d’Est en Ouest et connecteront Toulon, Hyères et La Seyne-sur-Mer. La Métropole a sollicité et obtenu 40 M€ dans le cadre de l’appel à projets transport en commun en site propre pour ce projet, c’est un montant très important et je m’en réjouis.

Nous allons aussi permettre l’électrification du port de Toulon. Quand je suis venu dans votre ville il y a un an pour la signature du contrat de relance avec la région, Hubert Falco m’a présenté ce projet. Je lui avais dit alors que l’État serait au rendez-vous. Il l’est. Le contrat concerne aussi l’adduction d’eau potable sur l’île de Porquerolles. L’État financera aussi le financement de biogaz, la rénovation de bâtiments historiques, notamment l’opéra et l’évêché. Nos investissements favoriseront tous d’une manière ou d’une autre la transition écologique.

C’est un contrat ambitieux, rencontre de la volonté de l’État et de la Métropole. L’État et la métropole se sont entendus sur un ensemble de projets qui seront déployés d’ici à 2026 pour un montant d’investissement total d’un milliard d’euros. Rien qu’en 2022, l’Etat apportera son concours à ces 14 projets métropolitains à hauteur de 56 millions d’euros de crédits, dont 40 consacrés aux transports, Nous allons financer les bus à haut niveau de service, un équipement majeur pour la transition verte.

L’impact du plan de relance est d’autant plus fort que notre économie est sortie de la crise "en état de marche". Si nous avons pu repartir de l’avant, c’est parce que nous avons pris les bonnes décisions pour éviter que l’économie ne s’écroule. Le quoi qu’il en coûte, voulu par le Président de la République, ça rapporte ! Les entreprises ne se sont pas effondrées, et elles ont pu redémarrer. Qu’est-ce que cela aurait coûté si nous ne l’avions pas fait?

La gestion de la crise sanitaire est forcément la priorité absolue, mais je n’oublie jamais le reste! Grâce au plan de relance initié par le Président de la République que j’ai présenté avec le gouvernement en septembre 2020 et aux contrats conclus avec les collectivités, la France a la croissance économique la plus forte d’Europe en ce début 2022. Le taux de chômage est descendu à un niveau inférieur à ce qu’il était avant la crise sanitaire. Alors qu’on m’avait expliqué que je serais le Premier ministre du chômage, le problème majeur aujourd’hui est de trouver des gens pour pourvoir les emplois. Par ailleurs, le pouvoir d’achat des Français a davantage progressé en 2021 que dans la moyenne des autres pays européens.

Oui. Ces crédits qu’a dégagés l’État doivent notamment être orientés vers la transition écologique, la réindustrialisation, l’investissement dans les compétences et le développement économique. Ces contrats que nous signons permettent de déployer la relance partout sur le territoire. Je me réjouis que nous soyons déjà parvenus à engager plus de 70 milliards d’euros, grâce à une mobilisation inédite de tous les acteurs et le soutien financier de l’Union européenne. .

L’objectif est de relancer l’économie française fortement impactée par la crise sanitaire. J’ai souhaité mettre en place des contrats de ce type dans tous les territoires. Nous avons commencé avec les régions, et c’est à Toulon que j’ai signé le premier avec la Région Sud il y a un an. Nous déclinons ces contrats au niveau des intercommunalités. L’idée, c’est vraiment d’accompagner les projets des territoires concernés en engageant les crédits de l’État aux côtés de ceux des collectivités locales, dans une logique de partenariat au service de la relance de nos territoires, en promouvant en particulier la transition écologique.

Sur la question du port et des liaisons avec la Corse, l’électrification des quais ne modifiera pas l’impact du trafic automobile sur la pollution. Comment améliorer la situation?

Pour lutter contre la pollution de l’air et ses impacts sur la santé, il faut agir sur tous les moyens à notre disposition: l’électrification des quais est complétementaire de la mise en place de zones à faibles émissions (ZFE), puisque Toulon Provence Méditerranée fait partie des métropoles devant mettre en place des mesures pour lutter contre les émissions de particules fines et d’oxydes d’azote issus du trafic routier.

Notre priorité c’est d’aider les Français à opter pour des transports plus propres, avec les transports en commun, mais aussi en soutenant les voitures peu polluantes comme les hybrides et les voitures électriques. La ZFE doit permettre d’accélérer le mouvement, et de trouver des solutions adaptées au territoire. C’est à l’ordre du jour de nos discussions avec le président de la métropole.

Seule une ville de la Métropole toulonnaise parvient à respecter la loi SRU, les autres payent d’importantes pénalités et dénoncent les contraintes foncières qui les empêchent de construire davantage de logements sociaux. Un assouplissement de la loi est-il envisageable?

En tant que maire, j’ai été soumis à la loi SRU. Je n’en ai pas sous-estimé les difficultés, mais je l’ai appliquée en allant même au-delà car la loi SRU a fait ses preuves pour soutenir la construction de logements sociaux et renforcer la mixité sociale. Elle arrive à son terme en 2025. Dans le projet de loi relatif à la décentralisation, la différenciation, la déconcentration et la simplification de l’action publique discuté actuellement au Parlement, le gouvernement a décidé de la prolonger en rendant son application plus souple et plus adaptée aux situations locales.

Je crois nécessaire, et c’est le sens du contrat de mixité sociale introduit par le projet de loi, que la réflexion sur la répartition des logements sociaux soit menée au niveau de la Métropole pour la rendre la plus cohérente et harmonieuse possible.

La ligne du gouvernement est claire: alors que pendant des décennies, nous avons laissé des poches de logements sociaux se concentrer à certains endroits tandis qu’il n’y en avait aucun ailleurs, il nous faut veiller à une meilleure répartition. Il faut aussi, au-delà de la loi SRU, accroître la construction et la réhabilitation de logements en France.

Vous connaissez particulièrement bien Toulon et son maire, Hubert Falco…

Effectivement. Il présidait le département du Var lorsque j’étais directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. À l’époque, la ville était dirigée par un maire Front National. Nous avons créé avec des acteurs locaux notamment Gilles Rebèche, et contre l’avis du maire FN, le Samu social de Toulon. A l’époque, nous avions déjà de bonnes relations de travail avec Hubert Falco. Le citoyen de Toulon que je fus ne peut que souligner la manière dont la ville a évolué par rapport à ce qu’elle était dans les années 90. Je constate que Toulon s’est transformée positivement. Il n’y a aucune raison que l’État n’accompagne pas toutes ces évolutions.

Sur la ligne nouvelle Paca

L’enquête publique sur la ligne nouvelle Paca démarre lundi. En quoi cette réalisation constitue-t-elle un enjeu majeur?

Avec le président de la Région Renaud Muselier, nous avons fait en sorte d’accélérer, et le sujet me tient particulièrement à cœur. J’ai signé l’autorisation ministérielle et j’ai donné instruction au préfet de dérouler le fil avec le lancement de l’enquête publique. Nous venons engager les deux premières des quatre phases pour un total de 14,5 milliards d’euros. La première phase va permettre d’améliorer le transport du quotidien avec des aménagements du TER toulonnais. Ce que je veux, c’est que quand je quitterai Matignon, le projet soit sur les rails. On a besoin du train, y compris de la grande vitesse, et il ne faut pas oublier le Sud ! Est-ce que certaines régions sont en retard en matière d’infrastructures : la réponse est oui. Je m’en voudrais beaucoup, en tant que Premier ministre du Sud, si je n’apportais pas ma contribution pour Toulon, Toulouse, Nice, Narbonne ou Perpignan.

Certains dénoncent le projet de ligne nouvelle Paca en raison de son coût important pour un gain de temps relatif, ainsi que son impact sur les terres agricoles. Le jeu en vaut-il la chandelle?

Ces débats ne sont pas nouveaux. Certes, il ne faut pas mener un tel projet n’importe comment. Adapter les modalités, oui, renoncer au principe, non. Les transports sont des sujets de vie quotidienne des gens et de développement des territoires. La ligne nouvelle, c’est l’avenir, mais aussi la haute technologie française.

La crise sanitaire

Faute d’accord entre députés et sénateurs sur le pass vaccinal, la navette parlementaire doit reprendre entre Assemblée et Sénat. Vous le regrettez?

Bien sûr. C’est un retard, mais ce n’est pas catastrophique. Le texte devrait être voté définitivement avant lundi.

Quel sera l’impact de ce retard sur le calendrier?

Selon qu’il y aura ou non saisine du conseil constitutionnel, quelques jours de retard sur le calendrier que nous avions en tête. , C’est le jeu normal des institutions.

Les sénateurs ont fait évoluer le texte. Ils veulent conditionner le pass à un nombre d’hospitalisations et supprimer la vérification d’identité dans les restaurants et dans les bars. C’est un problème?

Notre philosophie pour passer du pass sanitaire au pass vaccinal est claire: il s’agit d’inciter encore et toujours à la vaccination et faire peser la contrainte sur les non-vaccinés. J’observe que le simple fait d’avoir annoncé le pass vaccinal a eu un effet sur les primo-vaccinations. Nous en sommes déjà à plus de 1 million depuis l’annonce du 17 décembre, avec un rythme quotidien de l’ordre de 50.000 contre 30.000 auparavant.

Concernant le seuil défendu par les sénateurs, la question n’est pas de savoir quel est le niveau de l’épidémie, mais bien de faire en sorte que les gens se fassent vacciner. Quand on a un schéma vaccinal complet avec rappel, on a vingt fois moins de risques de se retrouver en soins critiques à l’hôpital que lorsqu’on n’est pas vacciné. Le pass vaccinal est donc un outil supplémentaire qu’il n’est pas question d’affaiblir par des conditions complexes en fonction de l’évolution de la situation au niveau de chaque département.

Sur la gestion de la pandémie, n’avez-vous pas choisi de laisser "filer" le variant Omicron, a priori moins dangereux, de manière à tendre vers l’immunité collective?

Le virus n’a pas besoin de moi pour filer. Je ne sais pas exactement ce qu’est l’immunité collective, d’autant qu’il y a plusieurs variants qui circulent et qu’on peut attraper le virus plusieurs fois. Les scientifiques ne sont d’ailleurs pas vraiment d’accord sur le sujet. Entre des incertitudes et des choses plus établies, je choisis la vaccination, car c’est ce qui nous protège le mieux.

Ne fallait-il pas envisager des mesures plus contraignantes?

Le choix que nous avons fait avec le Président de la République est de ne pas remettre le pays sous cloche et de ne pas fermer les écoles. Que disent les autorités scientifiques? Qu’il faut s’isoler quand on a le virus, mais que comme celui-ci est moins dangereux, on peut raccourcir la période d’isolement, surtout quand on est vacciné. Avec la contagiosité de ce variant, si vous deviez isoler les cas-contacts vaccinés sans symptômes, vous mettriez toute l’économie à l’arrêt. Les autorités sanitaires nous ont donc conseillées le 31 décembre de ne plus contraindre ces cas-contacts vaccinés à l’isolement, mais en revanche de tester davantage.