"Coup d'État rampant" au Soudan, les dirigeants civils aux mains des militaires, le Premier ministre arrêté

C'est un "coup d'Etat militaire", dénonce l'Association des professionnels, l'un des fers de lance de la révolte de 2019, qui a mis fin à 30 années de dictature d'Omar el-Béchir dans ce pays d'Afrique de l'Est, l'un des plus pauvre au monde. Avec le syndicat des médecins et des banques, ils appellent à la désobéissance civile à Khartoum, déjà plongée dans le chaos, sans Internet et avec des rues noires de monde, se demandant quel nouveau rebondissement arrive dans un pays déjà secoué par un coup d'Etat manqué il y a un mois.

"J'appelle les forces armées à relâcher immédiatement les personnes retenues", a exhorté l'émissaire de l'ONU au Soudan, Volker Perthes, jugeant "inacceptables" les arrestations de la quasi-totalité des civils au sein des autorités de transition. Les Etats-Unis, dont l'émissaire Jeffrey Feltman était la veille encore dans le bureau du Premier ministre, Abdallah Hamdok, aujourd'hui arrêté, se sont dits "profondément inquiets", prévenant que "tout changement du gouvernement de transition mettait en danger l'aide américaine". Pour sa part, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a appelé la communauté internationale "à remettre la transition soudanaise sur les rails", tandis que la Ligue arabe se disait "inquiète", exhortant au "dialogue".

Dans un pays où les télécommunications sont de plus en plus aléatoires et la télévision d'Etat a été prise d'assaut par des soldats sans qu'aucune annonce n'y soit faite, seul un canal subsiste: des communiqués du ministère de l'Information sur Facebook. "La plupart des ministres et les membres civils du Conseil de souveraineté ont été arrêtés (...) par des forces militaires", a-t-il d'abord annoncé. Puis, a-t-il ajouté, "après qu'il a refusé de soutenir le coup d'Etat, des forces armées ont arrêté le Premier ministre Abdallah Hamdok et l'ont emmené vers un lieu non identifié". "Révolution"

Capture d'une vidéo de Rasd Sudan Network rendue disponible sur la plateforme ESN le 25 octobre 2021 montrant des manifestants soudanais bloquant une route à Khartoum. Document AFP.

Dans les rues de Khartoum, où les réseaux sociaux ne sont plus accessibles pour beaucoup, de nombreux Soudanais ont conspué le général Abdel Fattah al-Burhane, qui chapeaute le Conseil de souveraineté désormais amputé de sa part civile, ont constaté des correspondants de l'AFP. Beaucoup convergeaient vers le principal axe du centre-ville, où des pro-civils avaient organisé jeudi une démonstration de force aux cris de "révolution" pour refuser ce que les militants appelaient déjà "un coup d'Etat rampant". "Nous n'accepterons pas de régime militaire et nous sommes prêts à sacrifier nos vies pour la transition démocratique", a juré l'un d'eux à l'AFP, Haitham Mohamed. "Nous ne quitterons pas les rues avant le retour du gouvernement civil et la reprise de la transition", affirme de son côté Sawsan Bachir, elle aussi sous la nuée de drapeaux soudanais. La transition post-dictature battais de l'aile, dans un pays quasiment toujours sous la férule des militaires et des islamistes depuis son indépendance il y a 65 ans. Entre luttes de pouvoir parmi les civils et militaires décidés à conserver leurs acquis politiques et économiques, elle a débuté dans l'union sacrée avant de finir morcelée.

Le président soudanais déchu Omar el-Béchir lors de son procès à Khartoum, le 15 décembre 2020. Photo AFP.

En avril 2019, l'armée poussait au départ Omar el-Béchir après trois décennies de pouvoir, sous la pression d'une énorme mobilisation populaire. Depuis août de la même année, un Conseil de souveraineté composé pour moitié de civils et pour moitié de militaires, menait le pays, promettant les premières élections libres fin 2023. Mais ces derniers jours, la tension est montée entre les deux camps. Le 16 octobre, des pro-armée ont planté leurs tentes devant le palais présidentiel, où siègent les autorités de transition. En réponse, le 21 octobre, des pro-civils sont descendus par dizaines de milliers dans les rues du pays, dans un joyeux festival pour, disaient-ils, "sauver" leur "révolution" anti-Béchir. Des civils divisés

Des manifestants pro-civils dans la ville de Khartoum Bari, au Soudan, le 21 octobre 2021. Photo AFP.