Coronavirus et finances publiques: le Palais princier va se serrer la ceinture

Ce mardi soir, le Conseil national se réunit pour débattre avec le gouvernement et voter un budget rectificatif totalement inédit dans l'Histoire de la Principauté. Entre la baisse des recettes due au confinement et à l'arrêt d'une partie de l'activité économique, et le financement des aides en tout genre pour contrer les effets de l'épidémie, les élus doivent se prononcer sur un déficit sans précédent dans le budget 2020 de l'Etat.

Dans un communiqué publié ce mardi en début d'après-midi, le Palais princier souligne que le déficit prévisionnel, "estimé à près de 500 millions d’euros pour l’exercice 2020 (...) correspond au financement des mesures exceptionnelles de soutien nécessaires en faveur des acteurs de l’économie monégasque, décidées par son gouvernement, ainsi qu’à la baisse anticipée des recettes de l’Etat".

De 13,2 à 8 millions d'euros

"La gravité de la situation impose une gestion financière rigoureuse accrue, accompagnée d’efforts importants notamment aux fins d’une diminution globale des dépenses de l’Etat", ajoute le Palais.

Dans ce contexte, le prince Albert II a pris une décision, celle de "réduire les dépenses de fonctionnement du Palais princier avec une baisse de près de 40% de sa dotation". Elle passe ainsi de 13,2 à 8 millions d’euros.

Dans ce communiqué, le souverain affirme toute sa "confiance dans la solidité du modèle économique et social de la Principauté de Monaco pour surmonter cette crise sanitaire aux conséquences économiques sans précédent" pour le pays.