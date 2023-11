Corée, Portugal, Moldavie, Rwanda: on vous présente les 4 nouveaux ambassadeurs à Monaco

Représentant le conseiller de gouvernement-ministre des Relations extérieures et de la Coopération, Marie-Catherine Caruso-Ravera, directrice des Relations diplomatiques et consulaires, a reçu, lors d’un déjeuner organisé à l’hôtel Hermitage, les nouveaux ambassadeurs de Corée, du Portugal, de Moldavie et du Rwanda. Ils ont présenté leurs Lettres de créance au prince Albert II.

José Augusto De Jesus Duarte a été directeur du Cabinet du ministre des Affaires étrangères puis directeur Afrique subsaharienne à la direction générale de Politique extérieure. Il a été nommé ambassadeur du Portugal au Mozambique de 2013 à 2016. Devenu conseiller du président de la République, il est nommé ambassadeur en Chine puis en France.





Corina Cãlugãru a été conseillère à la Représentation permanente de la Moldavie auprès de l'Office des Nations Unies, puis directrice de la Direction des affaires mondiales et des droits de l'Homme, avant d'être nommée ambassadrice auprès du Conseil de l'Europe en 2015. Depuis 2022, elle est ambassadrice en France.





François Nkulikiyimfura possède plus de 25 ans d'expérience, dont 18 ans dans l'économie du développement, et la gestion de programmes de financement au développement acquises en travaillant au Ministère des Finances et de la Planification économique du Rwanda et à la Banque Africaine de Développement. Il est actuellement ambassadeur en France, en Espagne, en Italie, à Monaco et au Portugal, et délégué permanent auprès de l'UNESCO, l'OIF, l'OCDE notamment.