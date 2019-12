Consultation sur la qualité de vie: le Conseil national réclame "un plan d'urgence"

Deux enquêtes ont été réalisées en parallèle. La première, l’envoi d’un courrier postal pré-affranchi au domicile de 7.000 Monégasques, s’est déroulée du 11 octobre au 4 novembre.

La seconde enquête, sur Internet (via un lien diffusé sur le site du Conseil national), a été réalisée entre le 24 octobre et le 6 novembre auprès des résidents non monégasques ainsi que les salariés pendulaires.

Les deux questionnaires étaient identiques et anonymes: quatre thèmes (qualité de vie, chantiers, circulation et environnement) et quarante questions. 3 915 questionnaires ont pu être exploités, car complets, de la manière suivante: 2.745 réponses de Monégasques (70% de l’échantillon - répondants papier), 810 réponses de résidents non monégasques (21% de l’échantillon - répondants en ligne) et 360 réponses de non-résidents à Monaco, travaillant à Monaco (9% de l’échantillon - répondants en ligne).



Première interrogation soulevée par Jacques Rit: "Les Monégasques sont minoritaires dans leur propre pays (22 % des résidents), là, on a une inversion dans le pourcentage de réponses. On a 70% (75% si on supprime les pendulaires) des réponses qui proviennent des Monégasques. C’est une totale inversion du pourcentage des populations alors que les nuisances, a priori, nous les ressentons tous"

"ça tient au mode de consultation", rétorque Stéphane Valeri, évoquant une participation facilitée "grandement" par l’échange postal et nominatif. "Nous n’avions pas la liste des résidents et encore moins des salariés."

"La seule chose qu’on peut noter, c’est que globalement les réponses allaient toutes dans le même sens, qu’on soit Monégasque, résident monégasque ou pendulaire, néanmoins sur toutes les questions les Monégasques ont été légèrement plus critiques que l’ensemble des répondants", détaille Adélaïde Zulfikarpasic, directrice BVAOpinion.



Un sentiment plus fort de dégradation qui ne surprend pas Jacques Rit: "Je m’attendais un peu aux résultats, j’aurais été effaré que les réponses n’aillent pas dans ce sens (...). Mais je regrette que l’élaboration des questions n’ait pas été étendue à une Commission plénière d’études pour que tout le monde puisse apporter des suggestions." "On a repris tout ce qui nous remontait des résidents et on a listé les grands sujets, résume Stéphane Valeri, puis Guillaume Rose a envoyé tout ça à BVA."

La directrice BVA Opinion de répondre à une question sur la tournure incitative des questions: "Pour être totalement transparent, on a eu des débats assez âpres sur la formulation des questions puisque notre enjeu est la crédibilité de notre institut. On n’a aucun intérêt à avoir des questions biaisées." " Le fait que le questionnaire soit anonyme donne la totale garantie de l’impartialité", ajoute Stéphane Valeri.

Inutile, d’ailleurs, selon BVA, de demander aux sondés s’ils sont partisans du commanditaire de l’enquête, en l’occurrence un organe politique. "On ne nous a pas demandé de le faire et ce n’est pas un prérequis indispensable."

Sur la base de standards français, la démarche étant inédite à Monaco, le taux de participation ("entre 35% et 40%") a été qualifié de "très fort".

"Pour ce type de consultation au niveau local, on observe généralement un taux de retour moyen de 10 % et on considère que le taux est bon à partir de 15 % (...). Ce taux de participation est un succès mais aussi un défi car il oblige les commanditaires en termes de retour vers la population", précise Adélaïde Zulfikarpasic

"Pour couper court à toutes velléités de minimiser les résultats, j’aimerais dire que 40% des Monégasques ont choisi de répondre à cette enquête, ce qui est considérable, note Jean-Louis Grinda. C’est une étude objective qui, je l’espère, fera du bruit.Mais je n’en suis pas sûr…"