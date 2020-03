Conseillers nationaux et gouvernement réunis en séance extraordinaire ce jeudi soir

Après une journée de lundi nuageuse, la tendance était à l’éclaircie dans les relations institutionnelles du pays, hier soir. Le gouvernement a en effet répondu favorablement à l’appel du Conseil national et de l’ensemble de ses élus, désireux de tenir une session extraordinaire ce jeudi, à partir de 18 heures.

"Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, et comme le président du Conseil national l’a annoncé en conférence de presse, l’Assemblée se réunira dans des conditions spécifiques en session extraordinaire, afin de faire le point sur la situation en discutant un projet de résolution relative aux mesures à prendre pour soutenir la lutte contre le Covid-19 et accompagner les résidents, ainsi que l’ensemble des actifs et des acteurs économiques de la Principauté", a confirmé le Conseil national. Ce débat sera retransmis en direct sur la page Facebook du Conseil national, ainsi que sur Monaco Info.

"Pour des raisons de sécurité sanitaire, aucun public ne sera admis dans l’hémicycle. Les élus présents respecteront la distanciation recommandée, de même pour les membres du gouvernement présents, ainsi que pour les permanents du Conseil national." Le Ministre d’État, Serge Telle, contaminé par le virus et confiné à domicile, ne devrait pas pouvoir prendre part aux échanges.

"Ce projet de résolution fera le point sur les mesures demandées par le Conseil national, afin d’apporter sa contribution constructive et légitime à la gestion publique de cette crise sans précédent", conclut le Conseil national dans son communiqué.