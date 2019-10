Conseil municipal chargé à Cap-d’Ail

À l’ordre du jour du dernier conseil municipal, de nombreux sujets sur les finances, l’administration, les ressources humaines et l’enfance. On vous résume les points principaux.

Entretiens des plages

Lors de ce conseil, les élus ont approuvé la répartition entre la Ville, les plagistes et les abris à bateau pour la participation aux dépenses de surveillance et à la collecte des ordures ménagères de la plage de la Mala. Les montants s’élèvent à 28 750 euros pour l’enlèvement des ordures ménagères et 35 700 euros pour la surveillance. A cette occasion, le maire, Xavier Beck, a en a profité pour prévenir les conseillers municipaux qu’ils seraient amenés à délibérer bientôt au sujet d’un futur espace sans tabac sur la plage Marquet.

Des nouveautés pour les sports

La mise en place d’un dispositif vidéo dans l’enceinte du stade Didier Deschamps a également été approuvée. Gilles Frasnetti, adjoint à la Jeunesse, à la Vie associative et aux Sports, explique : « Six caméras seront installées. Elles permettront à chaque licencié du club, ou autre utilisateur du stade, d’accéder à la diffusion de leurs matchs sur une plateforme Internet dédiée et de suivre également les performances collectives et individuelles des joueurs ». Une installation qui va faire évoluer le travail des éducateurs. Un abonnement payant à la plateforme est prévu, « un premier jet a été décidé à moins de 3 euros par mois », conclut l’adjoint.

De plus, la ville va coorganiser, avec le club bouliste Èze sports le « Grand Prix de pétanque de la ville de Cap-d’Ail », le 13 octobre prochain. En effet, depuis la dissolution de la section pétanque de l’US Cap-d’Ail, les boulistes se sont tournés vers le club d’Èze. Pour ce faire, la Ville va subventionner l’association Èze Sports à hauteur de 500 euros.

Bientôt un nouveau parking

Le sujet du nouveau parking Siccardi a fait débattre dans la salle. La raison ? Les tarifs qui y seront pratiqués. Situé dans le quartier des Mimosas, ce parking « vétuste et inadapté », dont les travaux ont commencé, sera soumis à la tarification « zone verte ». Résidents et professionnels du secteur bénéficieront ainsi d’un tarif préférentiel de 2 euros par jour et d’un forfait de 10 euros pour sept jours, après inscription de leur plaque d’immatriculation auprès du service du stationnement payant. Seul Jean-Marie Amblard a voté contre ce projet. La livraison du parking est prévue pour mi-novembre.