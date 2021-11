Confinement, troisième dose, migrants... Ce qu'a dit Emmanuel Macron à "La Voix du Nord"

Emmanuel Macron retourne dans les Hauts-de-France vendredi avec une nouvelle visite dans la Sambre-Avesnois-Thiérache pour y annoncer des aides, accélérant ainsi ses déplacements en région à cinq mois de la présidentielle.

A l'occasion de ce déplacement, il a accordé à nos confrères de La Voix du Nord un long entretien. Voici ce qu'il faut en retenir.

Le confinement des non-vaccinés n'est "pas nécessaire" en France

Le confinement de personnes non-vaccinées contre le Covid-19, comme appliqué en Autriche, n'est "pas nécessaire en France", assure le président Emmanuel Macron dans cet entretien publié jeudi soir.

"Les pays qui confinent les non-vaccinés sont ceux qui n'ont pas mis en place le passe. Cette mesure n'est donc pas nécessaire en France", explique le chef de l'État.

"Par contre, je pense qu'on doit tous se faire les ambassadeurs de la vaccination. Je le vois, la parole publique a ses limites. Aidez-moi à convaincre ceux qui sont réticents, qui se sont enfermés dans une défiance solitaire", ajoute-t-il.

L'Autriche est devenue lundi le premier pays de l'UE à confiner les personnes non vaccinées ou n'ayant pas contracté récemment le Covid-19, pour endiguer le nombre record de nouveaux cas.

Sans aller jusque-là, la chancelière Angela Merkel a annoncé ce jeudi de sévères restrictions aux non-vaccinés en Allemagne où le nombre de nouvelles infections a bondi de 65.371 en 24 heures, du jamais vu depuis le début de la pandémie.

La France est, elle aussi, frappée par une nouvelle vague du Covid mais dans des proportions moindres avec 20.366 cas positifs recensés en 24h. L'exécutif espère pouvoir la contenir et traverser l'hiver sans mesures supplémentaires grâce aux outils mis en place, au premier rang desquels la vaccination.

Pas de rappel vaccinal pour tous... pour le moment

Interrogé sur une éventuelle généralisation de la dose de rappel, Emmanuel Macron a dit à La Voix du Nord attendre "l'avis des autorités sanitaires".

"Pour les immunodéprimés, les personnes âgées, on sait que le bénéfice-risque est positif. S'il s'avère qu'une troisième dose est efficace et nécessaire pour les autres publics, évidemment, on l'intégrera dans la logique du passe" sanitaire, a-t-il ajouté.

Le chef de l'État avait annoncé le 9 novembre que le maintien du pass sanitaire pour les plus de 65 ans serait conditionné, à partir du 15 décembre, par l'injection d'une dose de rappel, dont pourront bénéficier les plus de 50 ans à partir de début décembre.

Cette allocution a donné un nouveau coup de fouet à la campagne de vaccination et la France vient de dépasser la barre des cinq millions de doses de rappel injectées.

Migrants: "renforcer la coopération" avec Londres

Paris doit "renforcer la coopération" sur le dossier épineux des migrants avec Londres même si les Britanniques "oscillent entre partenariat et provocation", a estimé Emmanuel Macron.

Le chef de l'Etat reconnaît que l'afflux de migrants désirant se rendre au Royaume-Uni provoque "une situation très dure à vivre pour les habitants de Calais".

"Je porterai des réformes dans le cadre de la présidence française de l'UE", à partir du 1er janvier, précise-t-il.

"Nous avons les Britanniques, qui oscillent entre partenariat et provocation. Nous devons renforcer encore la collaboration. Si ceux (les migrants) qui veulent rejoindre la Grande-Bretagne ont de la famille là-bas, cela doit s'inscrire dans le cadre du regroupement familial. S'ils sont victimes de trafiquants, nous devons casser ce système", ajoute-t-il.

Selon la préfecture maritime, environ 15.400 migrants ont tenté la dangereuse traversée de la Manche entre le 1er janvier et le 31 août, dont 3.500 ont été "récupérés en difficulté" dans le détroit et ramenés sur les côtes françaises.

Emmanuel Macron indique s'être entretenu mercredi avec la maire de Calais "pour aider sa ville à reconquérir son avenir" et que des "solutions nouvelles" seraient annoncées par "plusieurs ministres" dans "les prochaines semaines".

"J'entends les inquiétudes des associations et de la défenseur des droits", ajoute-t-il, alors que les deux militants associatifs de Calais en grève de la faim depuis le 11 octobre en soutien aux migrants ont annoncé mercredi la fin de leur action.

"Il y a eu un investissement massif pour la construction de centres d'accueil à destination de ceux qui souhaitent entamer des démarches en France", selon lui.