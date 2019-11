Jeudi 7 novembre à 18 h, salle du conseil municipal, Jean-Claude Volpi, historien local et conférencier de la Société d’Art et d’Histoire du Mentonnais, donnera une conférence sur le thème : Présence de l’armée américaine, de Menton à Monaco, entre décembre 1918 et mai 1919. L’entrée est gratuite. On y apprendra, entre autres, qu’un hôpital américain fut ouvert à Menton, à l’Orient Palace (octobre 1918). Avec 7 annexes dans les palaces de la ville. L’Armistice, une fois signé, l’armée américaine a offert 15 jours de permission à ses soldats avant de retourner au pays. Dans le catalogue des destinations possibles, la Côte d’Azur et la Principauté. Finalement, entre décembre 1918 et mai 1920, 20 000 soldats vont découvrir Monaco, Beausoleil et Menton. Jean-Claude Volpi relatera ce pan d’histoire local avec 120 diapositives fournies par les collectionneurs roquebrunois, monégasques ou le service des Archives de Menton. Il va s’attacher à recréer cette odyssée peu connue, dont la venue du général en chef, John Pershing, à Noël 1918. Ainsi que des anecdotes et un focus sur le choc des cultures qui va s’ensuivre entre les « Enfants de l’Oncle Sam » et les locaux. L.B.