Comment la mairie de Monaco relève le défi d'organiser deux élections en ce début d'année 2023

Organiser la même année deux élections, à savoir des élections nationales avant les élections communales, cela n’arrive que tous les vingt ans à Monaco! Aux manettes de l’organisation de ces deux rendez-vous, la mairie qui s’y prépare depuis un an, notamment pour fixer les dates des élections, mais également pour opter pour le type et l’emplacement des panneaux électoraux. "Le rythme s’est intensifié dès septembre 2022 avant que les services soient pleinement mobilisés début 2023", précise la municipalité. Voici un tour d’horizon de ces grands préparatifs.

Tous les services mobilisés

Au total, ce sont entre 110 et 120 personnels communaux qui sont sollicités pour chacune des deux élections. La mairie mobilise chacun de ses services comme les services techniques, financiers ou encore communication. Elle collabore aussi avec le gouvernement, pour la mise à disposition de l’Auditorium par exemple, mais également avec la Croix Rouge pour une présence de secouristes le jour J et le Palais de justice afin de vérifier le casier judiciaire des candidats en amont et réceptionner d’éventuelles réclamations le jour du scrutin.

Le maire, seul responsable du scrutin

C’est le maire, secondé par le conseil communal, qui est responsable du scrutin. Les élus tiennent l’urne le jour du scrutin et peuvent participer aux tâches d’émargement et de dépouillement. Le secrétariat général s’occupe de la coordination générale des élections mais également de la formation du personnel au dépouillement, comme de la vérification et du comptage des résultats le jour du scrutin.

L’espace Léo-Ferré fermé

L’Espace Léo-Ferré est entièrement dédié aux élections, dès deux semaines avant les élections nationales et durant toute la période. Il accueille notamment la formation des agents au dépouillement ou encore la répétition générale. Le site reste fermé entre les deux élections, ce qui permet de stocker tous les matériels et fournitures. Ainsi, la charge de travail est réduite concernant le déplacement, l’installation et la désinstallation de matériels entre les deux tours.

Présence de la police nationale

La police municipale est elle aussi mobilisée avant tout le jour du scrutin, avec surveillance et contrôle des cartes d’électeurs et des pièces d’identité.

Appel à 40 fournisseurs

La mairie fait appel à de nombreux fournisseurs pour mettre en place les élections, précisément à un peu plus de 40. Une centaine de commandes ont été réalisées au 31 janvier. Ces fournisseurs sont précieux notamment pour la mise sous pli et l’envoi des différents documents aux électeurs et la tenue des soirées électorales.

24 nouveaux emplacements de panneaux

La ville de Monaco comptabilise 24 emplacements à destination de panneaux électoraux. Ces derniers, en acier, ont été renouvelés et sont donc tout neufs. L’implantation a en outre été totalement revue sur les grands axes de la Principauté.

Un nouvel e-service

La gestion des demandes de procuration, aujourd’hui arrêtée concernant les élections nationales, a été réalisée par le service de l’État Civil qui a mis en place un nouvel e-service proposant un nouvel accès au vote par procuration simplifié. Deux cartes d’électeur ont aussi été éditées, une par élection, ce qui est une spécificité monégasque, ainsi que deux guides pratiques.

Avantages de deux élections la même année

En termes de budget, la mutualisation de certains matériels et fournitures sur les deux élections permet une réduction notable des dépenses selon la mairie. Le même personnel est aussi mobilisé sur les deux élections : une seule formation est donc nécessaire et les procédures liées aux élections seront pleinement acquises pour les élections communales.

Inconvénients

Même si l’organisation et la méthodologie sont identiques pour les deux élections, certaines tâches sont nécessairement doublées : gestion des candidatures, programme du décompte et calcul des résultats, location de matériels (qui sera désinstallé et réinstallé), communication aux électeurs, impression des différents supports, etc.

Pour information, la mairie n’embauche aucun personnel supplémentaire durant la période des élections.

La charge de travail liée aux élections s’ajoute aux missions quotidiennes et elle est absorbée par les personnels en poste.

Sur 285 demandes de vote par procuration, 240 ont été validées. Photo Jean-François Ottonello.

7.596 électeurs attendus pour ces élections Au 31 janvier 285 personnes avaient réalisé une demande de vote par procuration. 240 ont été validées.

30.000 envois postaux ont été enregistrés.

En outre, 22 isoloirs sont comptabilisés, deux rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Enfin, le jour J, huit tables d’émargement sont prévues, ainsi que 22 pour le dépouillement des élections nationales et 15 pour les communales.