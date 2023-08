Qui est Christophe Steiner, le nouveau directeur du cabinet du prince Albert II de Monaco?

Depuis le 30 juin et le départ de Laurent Anselmi empêtré dans l’affaire dite des "Dossiers du Rocher", les membres du cabinet du prince Albert II officiaient sans responsable hiérarchique à la tête de cette entité. Sur le Rocher, le mois de juillet a donc entendu les rumeurs bruisser quant au nom du successeur à ce poste clef de l’État monégasque.

Isabelle Berro-Amadei, conseiller de gouvernement-ministre des Relations extérieures et de la Coopération, fut un temps pressentie. Ce ne sera finalement pas elle.

Ce lundi midi, le Palais princier a mis un terme aux bruits de couloir en officialisant la nomination du Monégasque Christophe Steiner comme directeur du cabinet princier, à compter du 4 septembre prochain. Un niveau hiérarchique un cran plus élevé que le poste de son prédécesseur (chef de cabinet) et occupé, par le passé, par Jean-Luc Allavena et Jean Grether. "Je me réjouis de la nomination de M. Christophe Steiner au poste de directeur de mon cabinet, un homme d’une grande expérience qui a occupé les plus hautes responsabilités politiques dans sa carrière, a réagi le prince Albert II dans un communiqué adressé à la presse. Sa connaissance approfondie des affaires publiques et des questions économiques et financières sera un atout majeur pour répondre aux enjeux actuels de notre pays."

Un homme de confiance

Alors que la Principauté est scrutée par les évaluateurs européens du Greco et de Moneyval*, qu’un accord d’association est en cours de négociation avec l’Union Européenne, le prince Albert II place ainsi cet homme expérimenté de 64 ans, jusqu’alors ambassadeur extraordinaire de Monaco en France et en Principauté d’Andorre mais aussi représentant personnel au conseil permanent de l’Organisation internationale de la Francophonie. Une personnalité à qui le souverain monégasque voue une totale confiance.

Un choix de l’apaisement, aussi, pour le chef d’État, lassé par la médiatisation de l’affaire des "Dossiers du Rocher" - pour laquelle une offensive judiciaire vient d’être lancée par la justice monégasque - et des répercussions néfastes pour son pays.

Spécialiste des questions financières

Avant ces fonctions diplomatiques, qu’il occupait depuis le 2 janvier 2019, Christophe Steiner a exercé pendant plus d’une décennie comme chargé de mission à la Commission de contrôle des activités financières, une autorité administrative indépendante chargée de la supervision des activités financières de la place monégasque.

Dans les années 2000, Christophe Steiner a également transité par le secrétariat du Département des Finances et de l’Économie mais aussi au SICCFIN, le service d’information et de contrôle sur les circuits financiers.

Une carrière politique

Dans son curriculum vitae, à la technicité de ses multiples postes s’ajoute également un volet public et politique conséquent, au cœur de l’Hémicycle du Conseil national. Élu dans la majorité de Jean-Louis Campora de 1998 à 2003, en plein processus d’adhésion au Conseil de l’Europe, Christophe Steiner bascule plus tard dans la minorité (Rassemblement & Enjeux), de 2008 à 2013 sous l’ère des présidents Stéphane Valeri puis Jean-François Robillon.

Avec la liste Horizon Monaco, menée par Laurent Nouvion et victorieuse des élections nationales en 2013, Christophe Steiner devient vice-président de la Haute assemblée. Jusqu’en avril 2016 et cet épisode sans précédent dans l’histoire de la politique monégasque: des frondeurs de la majorité "renversent", par un vote, Laurent Nouvion qui cède sa place à Christophe Steiner. En février 2018, près de deux ans après avoir pris ce poste « par défaut » - mais dans lequel il s’est investi corps et âme - et "lassé de la vie politicienne", Christophe Steiner tourne la page. Depuis Paris, en tant qu’ambassadeur, l’homme portait jusqu’alors un regard plus éloigné, mais toujours alerte, sur la Principauté.

À la rentrée de septembre, il replongera dans les dossiers les plus sensibles du pays.

*Greco: Groupe d’États contre la corruption; Moneyval : comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

"Le travail et les responsabilités vont être très importants et j’aborde tout cela avec humilité.", déclare Christophe Steiner Photo Archives Monaco-Matin.

"J’ai conscience de la tâche qui est devant moi" Quelle a été votre réaction à cette nomination? Je suis très honoré, c’est un poste de confiance. Je prends conscience de la tâche qui est devant moi. Le travail et les responsabilités vont être très importants et j’aborde tout cela avec humilité. Comment envisagez-vous ce poste, vous qui avez connu divers lieux de pouvoirs à Monaco et en France? Chaque poste était différent dans son fonctionnement. Il faudra que je me familiarise avec celui-ci. Cela demandera un temps d’adaptation pour découvrir les rouages et les nombreux dossiers auxquels je serai confronté. Continuerez-vous à travailler avec l’équipe de conseillers en place? Oui, je travaillerai avec les gens en qui le Prince a confiance. Votre nomination survient dans un contexte délicat avec l’image d’une Principauté ternie par l’affaire des Dossiers du Rocher. Comment avez-vous vécu cela de l’extérieur et comment tourner la page? Cette page est pesante pour tout Monaco. C’est quelque chose qui est nuisible et qui doit être réglé le plus vite possible. Il faut faire cela avec sérénité, efficacité et fermeté si nécessaire. L’image de la Principauté est très sensible et une ligne dans les médias sur du "blanc" peut devenir "noire". Derrière, vous mettez des années à reblanchir la page. La feuille de route sera forcément dictée par les sujets liés à l’Europe (Moneyval, Greco et accord d’association)… C’est le souverain qui la fixera. De par mon expérience, notamment en politique, j’ai appris que les événements extérieurs se superposent souvent au programme. Cela devient alors la priorité, l’urgence. Que vous a appris votre précédent poste d’ambassadeur? J’ai pu voir Monaco de plus loin, avec du recul. Cela m’a aussi donné un nouveau regard sur les choses car vous êtes en relation avec des ambassadeurs de pays en proie à des problèmes graves (guerres, famines etc..)… Ça ouvre les yeux.