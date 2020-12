Christian Estrosi ne voit pas venir l'argent de l'Etat dans les vallées sinistrées, le "préfet tempête" lui répond

Quand l’État va-t-il mettre l’argent sur la table? Et dans quelle mesure? Ce qui était officiellement une simple visite de chantier, ce mercredi, tout au long de la Tinée post-tempête Alex, était dans les faits une opportunité pour Christian Estrosi et la Métropole de vanter leur force de frappe, mais aussi et surtout de mettre la pression sur Xavier Pelletier, préfet chargé du suivi des vallées sinistrées, pour le convaincre d’ouvrir les vannes des financements. Parfois avec une certaine nervosité.

D’arrêt en arrêt, tout le monde y a mis du sien. "Rien qu’ici, c’est 300.000 euros de travaux".

"A Valdeblore, il y en a pour plus d’un million. Avant la Métropole, ça aurait été une catastrophe pour nos villages"

Ici, sur le ton de la blague: "C’est lui qui nous amène les sous, lui lance un chef de chantier. Vous voulez un café?"

D’autres fois, beaucoup moins.

Des engagements "le 20 novembre"

Le contexte n’aide pas: cette vallée très dépendante de l’économie des stations de sports d’hiver est sur les dents, avec l’annonce du gouvernement de maintenir les remontées mécaniques fermées pour les vacances de Noël.

Christian Estrosi s’est montré "inquiet", et agacé que la Métropole avance l’intégralité des frais de reconstruction, alors que, selon lui, l’État devait lui donner des engagements concrets, "le 20 novembre, au plus tard".

"On a déjà consacré 70 millions d’euros sur les crédits de 2020 et on est en train de lancer 100 millions d’euros sur 2021 par anticipation, avance le président de la Métropole. Il va falloir nous dire quelle sera la participation de l’État. On a fait la demande du taux maximal, qui est de 60%, mais on n’a toujours pas de retour. On ne joue pas sur dix millions d’euros, mais sur des enjeux économiques énormes."

Pour lui, l’état des lieux actuel irait au détriment d’autres projets de la Métropole. "On a besoin de ces taux pour faire notre budget primitif. Une fois que je sais que j’ai l’argent de l’État, je peux emprunter".