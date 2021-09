Charles-Ange Ginésy: "Continuons à faire vivre les vallées"

La disparition de Jean-Paul Belmondo. "Je garderai l’image d’un acteur d’exception qui a été aussi un très grand sportif et était profondément attaché au territoire des Alpes-Maritimes. Je garde le souvenir de Jean-Paul Belmondo et Alain Delon sur le pont de la Mariée, dans les gorges de Daluis. Des images d’enfance formidables".

La tempête Alex, un an après. "Les écoles se sont remplies au moment de la rentrée. Le collège de Saint-Dalmas-de-Tende continue à vivre, comme celui de Roquebillière. Il y a là des signes qui ne trompent pas et prouvent la confiance à occuper et faire vivre ces territoires. Le Département a mobilisé plus de 380 millions d’euros pour la reconstruction de ces vallées."

Eric Ciotti candidat à la primaire des Républicains. "Je le soutiens sans la moindre nuance. Je suis un Républicain. Il est le patron départemental de ce parti. Nous avons envie de porter sa voix, une voix qui porte au niveau national. Il faudra que tout le monde se retrouve derrière celui qui sera positionné en leader. Au terme des élections départementales et cantonales, les Républicains ont leur mot à dire et peuvent emporter cette compétition pour la présidence de la République."

Réécoutez Émotion à la Une avec Charles-Ange Ginésy sur www.radioemotion.fr Radio Émotion, sur 105.3 (Nice-Cannes) et 100.5 (Monaco-Menton)